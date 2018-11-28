Невідомі вкрали полотно Ренуара з аукціонного дому у Відні



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Маловідомий пейзаж Ренуара «Затока, море, зелені скелі» оцінювали у понад 180 тисяч доларів

Поліція Австрії розшукує трьох осіб, які викрали картину французького імпресіоніста П’єра-Огюста Ренуара з аукціонного дому Dorotheum у Відні 26 листопада.

Маловідомий пейзаж Ренуара «Затока, море, зелені скелі» оцінювали у понад 180 тисяч доларів до того, як його викрали з демонстраційної зали аукціоного дому Dorotheum ввечері 26 листопада.

Картину збиралися продати з-під молотка наступного дня.

«Чоловіки покинули місце події через різні виходи і зникли», — розповіли у віденській поліції.

Правоохоронці дослідили відеозаписи з камер спостереження і заявили, що злочинці були «явно професіоналами».