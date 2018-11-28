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    У світі

    Невідомі вкрали полотно Ренуара з аукціонного дому у Відні

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    Невідомі вкрали полотно Ренуара з аукціонного дому у Відні

    Маловідомий пейзаж Ренуара «Затока, море, зелені скелі» оцінювали у понад 180 тисяч доларів

    Поліція Австрії розшукує трьох осіб, які викрали картину французького імпресіоніста П’єра-Огюста Ренуара з аукціонного дому Dorotheum у Відні 26 листопада.

    Маловідомий пейзаж Ренуара «Затока, море, зелені скелі» оцінювали у понад 180 тисяч доларів до того, як його викрали з демонстраційної зали аукціоного дому Dorotheum ввечері 26 листопада.

    Картину збиралися продати з-під молотка наступного дня.

    «Чоловіки покинули місце події через різні виходи і зникли», — розповіли у віденській поліції.

    Правоохоронці дослідили відеозаписи з камер спостереження і заявили, що злочинці були «явно професіоналами».

    поліція Затока
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