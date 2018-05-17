Невідомі захопили заручників на виборчих дільницях в Іраку - ЗМІ

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Вибори в Іраку

Зловмисники начебто намагаються примусити членів виборчої комісії змінити результати голосування

Працівників кількох виборчих дільниць Іраку утримують в заручниках невідомі озброєні особи.

Про це заявив голова виборчої комісії Іраку Ріяд аль-Бадран, повідомляє Reuters.

«Співробітники комісії перебувають у стані заручників», - сказав аль-Бадран і закликав правоохоронців надати належний захист дільницям.

За його словами, зловмисники намагаються примусити членів виборчої комісії змінити результати голосування на території провінції Кіркук, де перемогу оспорюють представники туркменської та арабської громади.

Водночас, у поліції Кіркуку заперечують інформацію про захоплення заручників.

«Ситуація всередині провінції Кіркук стабільна та не викликає занепокоєнь», - розповів глава поліції провінції Маан аль-Сааді.

Він додав, що усі виборчі дільниці на території країни знаходяться у безпеці та перебувають під постійною охороною контртерористичних підрозділів.

Reuters нагадує, що остаточні результати всенародних виборів, що пройшли у Іраку в суботу, мають бути оприлюднені протягом наступних двох днів.

Нагадаємо, в Іраку в суботу, 12 травня, проходили парламентські вибори. Вони стали першими з тих пір, як в кінці 2017 року прем'єр-міністр країни Хейдар аль-Абаді оголосив про перемогу над терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

Джерело: Укрінформ