Росіяни обстріляли Харківщину: є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури

У селі Руська Лозова внаслідок падіння уламків збитих двох БПЛА «Шахед» сталось загорання даху складської будівлі

17 листопада 2024 року війська РФ продовжували обстрілювати територію Харківщини. За добу ударів по м. Харків не зафіксовано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини за добу:

23:10 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Басове, с. Одноробівка. Влучання КАБ на відкритій місцевості.

22:06 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.

21:51 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка.

21:20 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка.

16:36 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Руська Лозова. Внаслідок падіння уламків, збитих двох БПЛА «Шахед» сталось загорання даху складської будівлі.

14:50 Куп'янський р-н. Курилівська ТГ., с. Глушківка. Внаслідок обстрілу отримав вибухове поранення отримав 84-річний чоловік.

12:00 Куп'янський р-н., Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

09:10 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Обстріл по відкритій місцевості поблизу с. Баранівка (три КАБ) та (один КАБ) на відкритій місцевості поблизу с. Стогнії.

Нагадаємо, російські загарбники активізували наступ біля Куп'янська. Окупанти вийшли до річки Оскіл. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки в X (Twitter). Зокрема британська розвідка зазначає, що на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки. Російське угруповання на південь від Куп'янська розширюється. РФ намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі.

Як повідомлялося, 13 листопада, на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати. Про це заявив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. російському десанту в місті закріпитися не вдалося. Натомість вже 14 листопада ситуація в Куп’янську була контрольована.