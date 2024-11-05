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Турецький омбудсмен відвідає місця, де Росія утримує українських полонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Турецький омбудсмен відвідає місця, де Росія утримує українських полонених
Турецький уповноважений з прав людини Шереф Малкоч
фото з відкритих джерел

Дату візиту турецького омбудсмена до РФ поки що не визначено

Російська Федерація погодила візит турецького омбудсмена Шерефа Малкоча до місць, де утримують українських полонених. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Український омбудсмен зазначив, що його представник Юрій Ковбаса взяв участь у зустрічі із членами сімей українських військовополонених.

Під час зустрічі Ковбаса звернув увагу, що Росія, як і раніше, не дотримується Женевських конвенцій. Це видно по тому стану, в якому українські захисники повертаються додому після полону.

«Однак, нарешті, стало відомо, що РФ погодила візит головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки що залишається невідомою», – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, через Катар вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.

Як повідомляв президент України, для нашої країни важливо нарощувати обмінний фонд, тому військових КНДР планують використовувати для звільнення полонених українців.

Раніше стало відомо, що у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України з ворожого полону 19 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

До слова, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною

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Теги: Лубінець росія полон Туреччина військові

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