У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки та удар ракетами по Харкову: головне за ніч 12 листопада

Ворог знову атакував мирне населення

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей, окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова, у Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 листопада, щоб ви були в курсі подій.

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей

У Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей.

Окупанти вдарили балістикою в багатоповерхівку. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Як стало відомо, що постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Усього постраждалих на зараз 14.

Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова

Під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському.

«Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб», – повідомив він.

За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е». Пізніше Терехов повідомив деталі влучання: «У Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб».

У «ДНР» вісьмох військових ЗСУ засудили до 17 років ув’язнення

Верховний суд «ДНР» засудив до позбавлення волі від 15 до 17 років вісьмох українських військовослужбовців. Про це повідомив слідчий комітет Росії.

Там зазначили, що ці військові служили мінометниками у складі 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Їх звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022. року.

Військовослужбовцям інкримінують нібито пошкодження газорозподільної та помпової станцій, що призвело до значних матеріальних збитків та ушкодження об’єктів критичної інфраструктури.

Суд псевдореспубліки визнав українських військових винними у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» та «умисному пошкодженні майна» .

У списку засуджених опинилися:

Денис Сівець;

Юрій Галацький;

Леонід Булава;

Ігор Жаренко;

Семен Беляк;

Ярослав Божков;

Павло Бей;

Віталій Кириленко.

У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що український дрон атакував нафтобазу. Внаслідок влучання стався вибух і виникла пожежа.

«ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу», – зазначив він. Гладков також додав, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся.

DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області

В понеділок 11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області РФ. Про це повідомляє український проект DeepState.

«Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ», – йдеться у повідомленні. Також зазначається, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.

Росіяни просуваються на південь від Курахово – карти ISW

Російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни(ISW) у своєму звіті.

Українські війська нещодавно трохи просунулися в межах основного українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій України в цьому районі 11 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 листопада, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Російські сили також нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області, продовжуючи свої наступальні операції 11 листопада.

Також російські війська 10 і 11 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися. На Луганщині російські війська просунулися поблизу Куп’янська під час продовження наступальних дій уздовж лінії Куп’янськ–Сватове.

Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph

Президент РФ Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до до 20 січня. Про це повідомляє The Telegraph.

Союзники по НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа. Для здійснення цього плану Путін направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів.

За оцінкою британської оборонної розвідки, з якою ознайомився The Telegraph, Росія, «швидше за все, посилить атаки безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону».

В свою чергу українські аналітики припускають, що Кремль може використати наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області. Станом на даний момент РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні.