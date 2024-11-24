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Росія атакувала Україну 73 безпілотниками: скільки вдалося збити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Україну 73 безпілотниками: скільки вдалося збити
19 безпілотників було локаційно втрачено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Системи ППО працювали у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях

У ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну 73 Shahed та безпілотниками невстановленого типу з Орла та Брянської області. Системам ППО вдалося збити 50 дронів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

Авіаційні втрати ворога у війні станом на 24 листопада 2024 року
Авіаційні втрати ворога у війні станом на 24 листопада 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Водночас, як зазначають Повітряні сили, 19 безпілотників було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони.

Наразі в повітрі перебуває чотири ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що на фронті фіксується просування російських військ під Коренево у Курській області. Також окупанти мали просування поблизу Великої Новосілки у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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Теги: системи ППО Повітряні сили ЗСУ Україна безпілотник росія росіяни окупанти війна

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