Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні

«Справжні слова справжнього лідера» – президент про визнання Байденом геноциду українців

Президент США Джозеф Байден вперше назвав війну, яку Росія розв'язала проти України, геноцидом. Глава держави Володимир Зеленський у Тwitter подякував йому за таку позицію.

Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи «вчиняє диктатор геноцид» в іншій країні. Раніше президент США не визнавав, що окупанти хочуть знищити українців.

Глава держави відреагував на визнання президентом США геноциду українців.

«Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу», – зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що вдячний за допомогу, яку США вже надали. Однак аби запобігти наступним звірствам Росії, Україні терміново потрібно надати більше важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше Байден охарактеризував Путіна: військовий злочинець.

Також Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником.

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