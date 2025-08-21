Німеччина б'є на сполох: десятки тисяч смертей через неправильне застосування антибіотиків

Через неправильне вживання антибіотиків у Німеччині померли десятки тисяч людей

Згідно з даними нового дослідження Інституту Роберта Коха (RKI) та Університету Вашингтона, антибіотикорезистентні бактерії стають дедалі серйознішою загрозою в Німеччині. У 2019 році в країні близько 45,7 тис. осіб померли від інфекцій, викликаних стійкими до лікування збудниками. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Вчені уточнюють, що приблизно 9600 цих смертей були прямим наслідком резистентності до антибіотиків. «Якби постраждалі заразилися тим самим збудником, але без резистентності, вони, ймовірно, вижили б», – зазначили дослідники. Найчастіше до летальних наслідків призводили інфекції кровотоку, а також запалення дихальних шляхів та черевної порожнини.

Дослідники наголошують, що основною причиною цієї проблеми є надмірне та неправильне застосування антибіотиків, яке створює умови для виживання і поширення стійких штамів бактерій. У RKI підкреслюють, що «ключ до зниження антибіотикорезистентності – це цілеспрямоване та коректне використання антибіотиків».

На світовому рівні ситуація також тривожна. За даними Інституту оцінки стану здоров'я IHME, у 2021 році від інфекцій зі стійкими бактеріями померло близько 1,14 млн осіб.

Раніше кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Олена Мошинець в інтерв’ю «Главкому» розповіла, звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців.

Українські науковці розпочали реалізацію проєкту Sure-AMR зі створення експертного центру, спрямованого на боротьбу з антибіотикорезистентністю.