Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення
До проєкту Sure-AMR долучилися фахівці з Італії, Польщі, Іспанії та Німеччини
фото: АрміяInform

Проєкт триватиме три роки, і його результати будуть важливими для розв'язання глобальної проблеми антибіотикорезистентності

Українські науковці розпочали реалізацію проєкту Sure-AMR зі створення експертного центру, спрямованого на боротьбу з антибіотикорезистентністю. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики. 

«В Україні з початком великої війни та появою в шпиталях десятків тисяч військових проблема стійкості бактерій до антибіотиків набула небаченого масштабу, почали з’являтися невиліковні інфекції. Антибіотикорезистентні штами переступили кордони України і рушили в Європу та в клініки США, Японії тощо», – йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, до 2050 року антибіотикорезистентність (AMR) може стати причиною 10 млн смертей щорічно. Адже, як зазначає журнал Science, інфекції з українського фронту значно складніші, ніж уже вивчені штами, що виникли на полі бою в Іраку та Афганістані.

«Для наших вчених особливо важлива ця тема ще й тому, що винайдені методи подолання антибіотикорезистентонсті рятують життя багатьом нашим захисникам (як відомо, поранені військові нерідко помирають у шпиталях не від ран, а від невиліковної бактеріальної інфекції, і це є масштабною проблемою). Так, колектив науковців розробив унікальну терапевтичну стратегію лікування важких панрезистентних інфекцій, завдяки чому вдалося врятувати життя десяткам поранених воїнів», – наголошує Інститут.

Антибіотикорезистентність – здатність мікроорганізмів виживати й розмножуватись, незважаючи на присутність антибіотиків. Інфекційні хвороби, які спричинюють резистентні бактерії, важко, а інколи неможливо вилікувати. У цій ситуації видужання часто залежить тільки від внутрішніх можливостей імунної системи.

До проєкту Sure-AMR долучилися фахівці з Італії, Польщі, Іспанії та Німеччини, серед яких представники таких інституцій, як Higher Institute of Health of Italy, National Institute of Medicine of Poland та університетська клініка Бонну (Німеччина).

«Мета проєкту Sure-AMR – створити науково-експертний простір з AMR на базі ІМБГ, де феномен антибіотикорезистентності в Україні буде досліджуватись в так званому єдиному просторі – в медицині, ветеринарії і в екосистемі», – йдеться у повідомленні.

Проєкт триватиме три роки, і його результати стануть важливим кроком у розв'язанні глобальної проблеми антибіотикорезистентності.

Нагадаємо, що згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, у стійкості українців до антибіотиків винні пацієнти, які вживають ці препарати без санкцій лікарів. Але річ у тім, що проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Також в інтерв’ю «Главкому» Олена Мошинець розповіла, що ситуація зі стійкістю українських військових до антибіотиків драматично погіршилась після перших шести місяців повномасштабної війни. Причиною цього стало те, що лікарі нехтують сучасними наказами Міністерства охорони здоров’я.

Читайте також:

Теги: здоров'я війна військові Україна поранення методи лікування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден та Дональд Трамп
Політичний пас: що Байден готує для Трампа?
20 листопада, 12:55
Раніше Путін заявляв, що Москва начебто ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни
Путін готовий до миру? Держдеп США зробив заяву
7 листопада, 22:25
Триває 995-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
14 листопада, 08:17
КНДР знову запустила балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
5 листопада, 02:16
Останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва
26 листопада, 01:18
Прогноз погоди на 28 листопада
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00
День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18 листопада, 06:00
Збірна України
Україна дізналася суперника у стикових матчах за вихід в елітний дивізіон Ліги націй
22 листопада, 13:56
Бродський: Сподіваємося, що під час другого приходу до влади Трампа нам вдасться встановити дипломатичні стосунки із Саудівською Аравією
Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці
29 листопада, 17:00

Здоров'я

Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення
Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога
Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало зміни
Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9611
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
9105
Південна Корея вводить воєнний стан
4478
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
3877
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3532
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
1702
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua