Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення

Проєкт триватиме три роки, і його результати будуть важливими для розв'язання глобальної проблеми антибіотикорезистентності

Українські науковці розпочали реалізацію проєкту Sure-AMR зі створення експертного центру, спрямованого на боротьбу з антибіотикорезистентністю. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики.

«В Україні з початком великої війни та появою в шпиталях десятків тисяч військових проблема стійкості бактерій до антибіотиків набула небаченого масштабу, почали з’являтися невиліковні інфекції. Антибіотикорезистентні штами переступили кордони України і рушили в Європу та в клініки США, Японії тощо», – йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, до 2050 року антибіотикорезистентність (AMR) може стати причиною 10 млн смертей щорічно. Адже, як зазначає журнал Science, інфекції з українського фронту значно складніші, ніж уже вивчені штами, що виникли на полі бою в Іраку та Афганістані.

«Для наших вчених особливо важлива ця тема ще й тому, що винайдені методи подолання антибіотикорезистентонсті рятують життя багатьом нашим захисникам (як відомо, поранені військові нерідко помирають у шпиталях не від ран, а від невиліковної бактеріальної інфекції, і це є масштабною проблемою). Так, колектив науковців розробив унікальну терапевтичну стратегію лікування важких панрезистентних інфекцій, завдяки чому вдалося врятувати життя десяткам поранених воїнів», – наголошує Інститут.

Антибіотикорезистентність – здатність мікроорганізмів виживати й розмножуватись, незважаючи на присутність антибіотиків. Інфекційні хвороби, які спричинюють резистентні бактерії, важко, а інколи неможливо вилікувати. У цій ситуації видужання часто залежить тільки від внутрішніх можливостей імунної системи.

До проєкту Sure-AMR долучилися фахівці з Італії, Польщі, Іспанії та Німеччини, серед яких представники таких інституцій, як Higher Institute of Health of Italy, National Institute of Medicine of Poland та університетська клініка Бонну (Німеччина).

«Мета проєкту Sure-AMR – створити науково-експертний простір з AMR на базі ІМБГ, де феномен антибіотикорезистентності в Україні буде досліджуватись в так званому єдиному просторі – в медицині, ветеринарії і в екосистемі», – йдеться у повідомленні.

Проєкт триватиме три роки, і його результати стануть важливим кроком у розв'язанні глобальної проблеми антибіотикорезистентності.

Нагадаємо, що згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, у стійкості українців до антибіотиків винні пацієнти, які вживають ці препарати без санкцій лікарів. Але річ у тім, що проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Також в інтерв’ю «Главкому» Олена Мошинець розповіла, що ситуація зі стійкістю українських військових до антибіотиків драматично погіршилась після перших шести місяців повномасштабної війни. Причиною цього стало те, що лікарі нехтують сучасними наказами Міністерства охорони здоров’я.