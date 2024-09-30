Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
«Позиція МОЗ: винні пацієнти, які «їдять» антибіотики без санкції лікарів»
фото: Freepik

Звідки в українських лікарнях взялися антибіотикорезистентні інфекції? Відповідь експертки

Згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, у стійкості українців до антибіотиків винні пацієнти, які вживають ці препарати без санкцій лікарів. Але річ у тім, що проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

«Інфекції можна поділити на дві окремі групи. Перша – ті, які ми отримуємо не в госпітальному середовищі. Наприклад, бронхіти, кишкові інфекції тощо. Друга – це інфекції, які людина отримує у медзакладі, так звані госпітальні інфекції. Іншими словами, це або інфікування, якого неможливо уникнути – через застосування різноманітних пластикових виробів, катетерів, або інфікування через неякісне надання медичних послуг, через, наприклад, неякісний інфекційний контроль у лікарні. Але часто госпітальні інфекції потрапляють в організм пацієнта саме через такі пластикові вироби. Чому? Тому що слизові людини не є стерильними. А будь-який пластик – це інертна поверхня. І коли нестерильні тканини людини, або інфіковані поверхні в лікарні, наприклад, рукавички медичної сестри, контактують з такою інертною поверхнею, ось ця поверхня одразу стає джерелом для розвитку інфекції, яка має вигляд біоплівок, таких собі інфекційних масивів бактерій», – пояснила мікробіологиня.

За її словами, госпітальних інфекцій неможливо уникнути.

«Наприклад, коли пацієнта інтубують при наданні послуг з штучної вентиляції легень, на другу добу, як правило, ми маємо вентиляційну пневмонію. Тобто, що б лікарі не робили, коли пацієнт має в трахеї трубку, на другу добу він має так звану вентиляційну пневмонію. Але дуже важливо, щоб ці госпітальні пневмонії спричинялися мікрофлорою пацієнта, а не госпітальною високорезистентною флорою», – підкреслила фахівчиня.

Позиція Міністерства охорони здоров’я щодо походження антибіотикорезистентності така: винні пацієнти, які їдять антибіотики без санкцій лікарів, і саме через них ми маємо високий рівень госпітальних резистентних інфекцій. Однак Мошинець із цим поясненням не згодна.

«Правда в тому, що ось ця проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Тобто, коли ми говоримо про інфекції, які ми не можемо подолати звичайними антибіотиками, то ми маємо розуміти, що говоримо лише про надання медичної допомоги. По суті, існують два сценарії отримання інфекцій. Це сценарій інфекції, коли людина отримала її не через надання медичної допомоги в Україні (так званий побутовий шлях інфікування, наприклад, подорожуючи до Індії чи іншого проблемного регіону), і сценарій інфекції, коли людина отримала її саме через медичну допомогу», – зазначила науковиця.

Також Мошинець прокоментувала проблему стійкості до антибіотиків у військових.

«Якщо говорити про військових, то йдеться про інфікування під час надання медичної допомоги. В Україні справді діє протокол: коли військовий отримує поранення, то ще до того, як його перевезуть до медичного закладу, йому надають антимікробну профілактичну допомогу. Як правило, антибіотик цефтріаксон, який захищає пацієнта він інфекції негоспітальною флорою. Але зараження відбувається безпосередньо у лікарнях», – розповіла мікробіологиня.

У своїй лікарській практиці Мошинець також стикалася з такими випадками зараження: «До прикладу, до мене по допомогу звернувся онкохворий пацієнт в ремісії, який пішов на профілактичну щорічну біопсію, внаслідок якої отримав  до всього резистентну клебсієльну інфекцію сечового міхура і нирок, яка спричиняла гематурію, призвела до анемії і суттєво погіршила стан клінічно здорової до біопсії людини».

Нагадаємо, світова преса б’є на сполох: Україна стала розсадником антибіотикорезистентних інфекцій. The Sunday Times опублікувала матеріал із заголовком «Війна в Україні виявила супербактерії, що мутували, і здатні протистояти антибіотикам». У матеріалі, зокрема, йдеться про дослідження професора клінічної бактеріології Лундського університету у Швеції Крістіана Рісбека, під час якого науковець перевірив зразки від 141 пацієнта, які проходили лікування в українських клініках.

Читайте також:

Теги: здоров'я українці військові ліки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ підірвала великий склад боєприпасів у селі Солдатське, Воронезької області
«Бомбити Воронеж» – це вже не мем
9 вересня, 18:08
Активність Сонця з 2 по 4 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 2-4 вересня: якою буде сонячна активність
2 вересня, 18:11
Восени 2023 року Олександр Купреєв добровільно прийшов до військкомату
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
31 серпня, 09:00
У суді обвинувачений частково визнав вину
Відмовився воювати, бо бідний і не має сімʼї. Суд ухвалив вирок
11 вересня, 08:25
Активність Сонця з 20 по 22 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 20-22 вересня: якою буде сонячна активність
20 вересня, 07:11
Начальник штабу планування в Міноборони Крістіан Фройдінг (по центру), який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, виступив на конференції YES-2024
«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ
15 вересня, 04:56
Зенітники захищають небо Покровська
Таємничі привиди Донбасу: ЗСУ показали підрозділ, що знищив десятки ворожих Су-25
15 вересня, 17:22
Нардеп Костенко назвав приблизну цифру українських втрат серед особового складу
Україна втратила 80 тисяч військових? Нардеп прокоментував дані WSJ
18 вересня, 13:04
Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило правила мобілізації деяких категорій українців, утім деталі змін не оголошуються
ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких категорій громадян
25 вересня, 12:17

Здоров'я

Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб
Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб
Прогноз магнітних бур на 26-29 вересня: Землю накрила потужна хвиля
Прогноз магнітних бур на 26-29 вересня: Землю накрила потужна хвиля
Лікування хвороб народними методами: Мінздоров'я розвіяло популярні міфи
Лікування хвороб народними методами: Мінздоров'я розвіяло популярні міфи
У Черкасах лікарі врятували чоловіка, в організмі якого було шість гайкових ключів
У Черкасах лікарі врятували чоловіка, в організмі якого було шість гайкових ключів
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
25K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
15K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
14K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
12K
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua