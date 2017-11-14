Німеччина лобіює в Європі нові санкції проти Ірану – Der Spiegel

Санкції можуть бути запроваджені у відповідь на розвиток ракетної програми в Ірані

Німеччина лобіює серед своїх європейських союзників питання запровадження нових санкцій проти Ірану, намагаючись таким чином запобігти тому, щоб президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поклав край міжнародній угоді щодо іранської ядерної програми. Про це в суботу, 20 січня, повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні



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Санкції можуть бути запроваджені у відповідь на розвиток ракетної програми в Ірані

Німеччина лобіює серед своїх європейських союзників питання запровадження нових санкцій проти Ірану, намагаючись таким чином запобігти тому, щоб президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поклав край міжнародній угоді щодо іранської ядерної програми. Про це в суботу, 20 січня, повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах в Брюсселі.

За даними видання, ФРН прагне разом з Францією та Великобританією домогтись запровадження санкцій проти Ірану, щоб продемонструвати Вашингтону, що його європейські союзники серйозно сприймають критику Трампа на адресу Тегерана.

Санкції можуть бути запроваджені у відповідь на розвиток ракетної програми в Ірані та його втручання у конфлікти в інших державах Близького Сходу, зокрема в Сирії та Ємені. Der Spiegel зазначає, що в уряді та у міністерстві закордонних справ Німеччини відмовились коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, 12 січня США погодилися не поновлювати чинність санкцій проти Ірану. Дональд Трамп наголосив, що це відбувається «востаннє», якщо партнери за ядерною угодою з Тегераном не внесуть до неї суттєві зміни. У відповідь на ці вимоги у ЄС та Німеччині заявили, що «взяли до уваги» позицію Вашингтона.

Договір щодо ядерної програми Ірану було укладено за президентства попереднього президента США Барака Обами у липні 2015 року. Іран з одного та представники США, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії та Китаю з іншого боку, домовилися, що Тегеран суттєво урізає свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Утім, після приходу до влади у США президент Дональд Трамп взяв курс на перегляд ядерної угоди з Іраном, яку він неодноразово називав «найгіршою в історії».

Джерело: Deutsche Welle