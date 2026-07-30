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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але є нюанс
Україські біженці
фото з відкритих джерел

Разом із продовженням програми Рада ЄС затвердила нові правила для частини українців, які вперше звертатимуться за отриманням цього статусу

Рада Європейського Союзу затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас ЄС погодив нові вимоги для військовозобов'язаних громадян України, які лише прибуватимуть до країн Євросоюзу та оформлюватимуть цей статус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Відповідно до нього, українці й надалі зможуть користуватися механізмом тимчасового захисту ще протягом року – до 4 березня 2028 року.

Одночасно Рада ЄС затвердила зміни щодо військовозобов'язаних громадян України. Новоприбулі українці, які претендуватимуть на отримання тимчасового захисту, повинні будуть підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку.

Для цього, зокрема, можна буде надати штамп про законний перетин українського кордону або документи в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують право на відстрочку, звільнення від мобілізації чи виконання інших вимог українського законодавства у сфері військового обліку.

У Раді ЄС уточнили, що нововведення поширюватимуться лише на українців, які вперше прибудуть до країн Євросоюзу та ще не користувалися режимом тимчасового захисту. На тих, хто вже має цей статус, зміни не вплинуть.

Нагадаємо, з 1 липня, українські біженці та безробітні в Німеччині замість соціальної допомоги для громадян Bürgergeld отримуватимуть так званий базовий дохід – Grundsicherung, а вимоги до працездатних, але тривалий час безробітних отримувачів стали суворішими.

У той же час Швейцарія оголосила, що планує продовжити дію спеціального статусу захисту S для українських біженців до 2027 року. Водночас влада країни розглядає можливість запровадження окремих обмежень для громадян України призовного віку.

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Теги: Європейський Союз біженці Україна війна

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