В Євросоюзі зросла кількість українців під захистом: де їх найбільше

Змінилася не лише абсолютна кількість українців у різних країнах, а й співвідношення між основними центрами перебування

Німеччина випередила Польщу більш ніж на 325 тис. осіб

Станом на 30 червня 2026 року в країнах Європейського Союзу тимчасовий захист мали 4,41 млн людей, які виїхали з України через російську агресію. За місяць їхня кількість зросла на 24 380 осіб, водночас Польща продовжує втрачати частку серед країн, які прийняли найбільше українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurostat.

Кількість українців під захистом знову зростає

Показник у 4,41 млн став найбільшим за останні місяці. У березні 2026 року в ЄС було 4,33 млн отримувачів тимчасового захисту, у квітні – 4,37 млн, у травні – 4,38 млн. Таким чином, протягом квітня–червня кількість людей із відповідним статусом збільшувалася щомісяця.

Лише за червень загальний показник зріс на 24 380 осіб, або 0,6%. Причому кількість отримувачів тимчасового захисту збільшилася у 24 із 27 країн ЄС. Найбільший приріст зафіксували в Італії, Чехії та Німеччині.

Водночас у трьох країнах показник зменшився. Найпомітніше скорочення відбулося саме в Польщі – на 6 335 осіб, або 0,7%.

Загальна тенденція свідчить, що масштабного скорочення української присутності в ЄС статистика поки не фіксує. Навпаки, після коливань на рівні близько 4,3 млн показник знову поступово збільшується.

Німеччина дедалі більше випереджає Польщу

Найбільше людей із тимчасовим захистом зараз перебуває в трьох країнах:

Німеччина – 1 286 230 осіб, або 29,2% від загальної кількості в ЄС;

Польща – 961 170 осіб, або 21,8%;

Чехія – 390 810 осіб, або 8,9%.

На ці три держави припадає майже 60% усіх отримувачів тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Розрив між Німеччиною та Польщею вже перевищує 325 тис. осіб. Причому тенденція формується поступово.

Наприкінці 2025 року в Німеччині під тимчасовим захистом перебували 1 250 620 людей, а в Польщі – 969 240. Тоді частки становили відповідно 28,7% та 22,3%.

На кінець червня Німеччина збільшила свій показник до 1 286 230 осіб. Польща, навпаки, скоротила його до 961 170.

Якщо порівняти нинішні дані з кінцем 2022 року, різниця ще помітніша. Тоді кількість українців із тимчасовим захистом у Німеччині та Польщі була приблизно однаковою. Відтоді Німеччина наростила показник більш ніж на 300 тис. людей, тоді як польський залишився приблизно на тому самому рівні.

Таким чином, змінилася не лише абсолютна кількість українців у різних країнах, а й співвідношення між основними центрами перебування.

Яка ситуація в інших країнах

Третім найбільшим центром залишається Чехія – там перебувають 390 810 отримувачів тимчасового захисту. Водночас саме Чехія має найвищий показник щодо кількості людей із таким статусом у перерахунку на населення країни – 35,8 на тисячу жителів.

Далі за цим показником ідуть Словаччина – 27,2 на тисячу населення та Кіпр – 26,8. Середній показник по ЄС становить 9,8 на тисячу жителів.

Переважну більшість отримувачів тимчасового захисту становлять громадяни України – понад 98,5%. Дорослі жінки становлять 43,4% усіх бенефіціарів, неповнолітні – 29,6%, дорослі чоловіки – 27%.

Отже, головна зміна останнього періоду полягає не в масовому поверненні українців з Європи. Загальна кількість людей під тимчасовим захистом залишається близькою до 4,4 млн і поступово збільшується.

Водночас географія їхнього перебування змінюється. Польща, яка після початку повномасштабної війни стала одним із головних напрямків для українців, поступово скорочує свою частку. Німеччина натомість зміцнює позиції країни з найбільшою кількістю українців під тимчасовим захистом.

Нагадаємо, у травні 2026 року «Главком» повідомляв, що кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС зросла до 4,38 млн. Тоді Німеччина також залишалася лідером за кількістю отримувачів статусу, випереджаючи Польщу.