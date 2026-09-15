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Повернення із СЗЧ. До завершення спеціальної програми залишилося п'ять днів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Повернення із СЗЧ. До завершення спеціальної програми залишилося п'ять днів
Військовим із СЗЧ нагадали про останні дні дії особливих умов
фото: Уніан

Після 20 вересня військові втратять право самостійно обрати підрозділ та можливість швидко повернутися на службу з відновленням виплат

Військовослужбовці, у яких самовільне залишення частини було зафіксовано до 12 червня 2026 року, мають ще п'ять днів, щоб скористатися спеціальною програмою повернення на службу. Подати рапорт необхідно до 20 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію Міністерства оборони України.

Програма дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися на службу до підрозділу, який вони оберуть самостійно. Така можливість діє для тих, у кого СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

У Міноборони наголошують, що спеціальний порядок не поширюється на нові випадки СЗЧ. Якщо в документах військової частини самовільне залишення частини зафіксували 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу за цією процедурою.

У такому разі повернення відбуватиметься в межах чинного законодавства без можливості самостійно обрати частину.

Однією з головних переваг програми є можливість обрати бригаду для продовження служби. Військовослужбовці можуть самостійно визначити, де та з ким служити в межах своєї структури – ЗСУ, Національної гвардії України або Державної спеціальної служби транспорту.

Крім того, під час повернення можна вказати бажану посаду. Зокрема, у Міноборони наводять як приклади механіка, артилериста або пілота БпЛА.

Ще одна перевага стосується грошового забезпечення. Рапорт мають опрацювати протягом семи днів, а після прибуття військовослужбовця до обраного підрозділу та його зарахування виплати й інше забезпечення відновлять.

Подати рапорт можна трьома способами. Через застосунок Армія+ це можуть зробити військовослужбовці ЗСУ, ДССТ та НГУ. Безпосередньо до обраної військової частини можуть звернутися військовослужбовці ЗСУ та ДССТ. Для військових ЗСУ також доступне подання через 1-й або 2-й центр рекрутингу.

Одночасно подати кілька рапортів до різних підрозділів не можна. Після подання рапорту військовослужбовець має дочекатися його розгляду, прибути до обраної військової частини та продовжити службу з отриманням виплат.

У Міноборони окремо попередили про наслідки пропуску встановленого строку. «Якщо не скористаєтеся можливістю зараз – втратите право вибору. А також можливість швидкого повернення із СЗЧ з відновленням виплат», – йдеться у повідомленні.

Подати заявку за спеціальною процедурою можна до 20 вересня 2026 року. Для військовослужбовців також працює гаряча лінія Міністерства оборони 1519, де можна отримати консультацію щодо процедури повернення.

Нагадаємо, раніше Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення частини, можуть потрапити до обраного підрозділу за наявності рекомендаційного листа («відношення») від бойової бригади. Водночас такі документи не враховуватимуться, якщо їх видали установи забезпечення, а не бойові підрозділи.

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Теги: ЗСУ Міноборони військові Євген Хмара Міноборони

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