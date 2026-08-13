Ще одна країна Європи обмежила тимчасовий захист українцям призовного віку

Нові правила стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які прибули до країни після 31 липня 2026 року та не мають підстав для звільнення від військової служби

Німеччина більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду з України та звільнення від військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини, нові обмеження поширюються на українців, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Цього дня Рада ЄС запровадила відповідні зміни до правил тимчасового захисту.

Відтепер для отримання такого статусу українські чоловіки відповідного віку мають надати німецьким органам документи, які підтверджують законність перетину кордону або офіційне звільнення від військової служби.

Водночас нові правила не поширюються на чоловіків віком від 23 до 60 років, які прибули до Німеччини до 31 липня та вже отримали тимчасовий захист. Їхній статус, як і для інших українських біженців, автоматично продовжується до березня 2028 року.

У німецькому МВС також не виключили можливості депортації громадян України. Йдеться про випадки, коли людина перебуває в Німеччині нелегально та підпадає під загальні передбачені законодавством підстави для видворення іноземців.

Нагадаємо, 15 липня держави-члени Євросоюзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. 30 липня Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою затвердила це продовження й одночасно змінила умови для військовозобов'язаних заявників – саме ця норма набула чинності у Німеччині.

Дія вона і в інших країнах Європи. Раніше міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що з 5 серпня українці призовного віку, які прибувають до країни й не підтвердять виконання військового обов'язку в Україні, більше не зможуть отримати тимчасовий захист.

Аналогічні обмеження для новоприбулих чоловіків призовного віку вже запровадила Естонія. Водночас для тих, хто вже перебуває під захистом у країнах ЄС, умови також залишаються незмінними.