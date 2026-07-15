ЄС продовжив захист українців до 2028 року, але з новою умовою: що зміниться

Механізм тимчасового захисту ЄС було вперше активовано у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Нові правила стосуватимуться лише тих українців, які звертатимуться за тимчасовим захистом уперше

Країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткову вимогу щодо виконання військового обов'язку в Україні. Про це повідомила Рада ЄС, пише «Главком».

Згідно з домовленістю, українці, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом у країнах ЄС, повинні будуть підтвердити, що виконали свої військові обов'язки відповідно до українського законодавства. Зокрема, це можна буде зробити, пред'явивши паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує відстрочку чи звільнення від військового обов'язку.

У Раді ЄС наголосили, що ця вимога не поширюватиметься на українців, які вже користуються тимчасовим захистом. Для них умови залишаться незмінними. «Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту ще на один рік – до березня 2028 року. Це забезпечує стабільність для тих, хто знайшов безпеку в ЄС», – заявив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган.

Водночас він зазначив, що Європейський Союз прагне враховувати й оборонні потреби України, тому механізм тимчасового захисту має поважати законні вимоги української держави щодо військового обов'язку.

Механізм тимчасового захисту ЄС було вперше активовано у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він надає українцям право на проживання, працевлаштування, доступ до медичної допомоги, соціального забезпечення та освіти для дітей без необхідності проходити стандартну процедуру отримання притулку. .

За даними Євростату, тимчасовим захистом у всій ЄС користуються 4,3 млн українців, найбільше – у Німеччині (1,2 млн) та Польщі (960 тис.). З них, за даними реєстру PESEL, лише у Польщі наразі перебуває понад 218 тис. чоловіків віком 18–65 років станом на 15 червня. У всьому Європейській Союзі дорослі чоловіки становлять 26,6 % від усіх осіб, що перебувають під захистом, отже, приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків.