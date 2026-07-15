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ЄС продовжив захист українців до 2028 року, але з новою умовою: що зміниться

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЄС продовжив захист українців до 2028 року, але з новою умовою: що зміниться
Механізм тимчасового захисту ЄС було вперше активовано у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові правила стосуватимуться лише тих українців, які звертатимуться за тимчасовим захистом уперше

Країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткову вимогу щодо виконання військового обов'язку в Україні. Про це повідомила Рада ЄС, пише «Главком».

Згідно з домовленістю, українці, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом у країнах ЄС, повинні будуть підтвердити, що виконали свої військові обов'язки відповідно до українського законодавства. Зокрема, це можна буде зробити, пред'явивши паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує відстрочку чи звільнення від військового обов'язку.

У Раді ЄС наголосили, що ця вимога не поширюватиметься на українців, які вже користуються тимчасовим захистом. Для них умови залишаться незмінними. «Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту ще на один рік – до березня 2028 року. Це забезпечує стабільність для тих, хто знайшов безпеку в ЄС», – заявив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган.

Водночас він зазначив, що Європейський Союз прагне враховувати й оборонні потреби України, тому механізм тимчасового захисту має поважати законні вимоги української держави щодо військового обов'язку.

Механізм тимчасового захисту ЄС було вперше активовано у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він надає українцям право на проживання, працевлаштування, доступ до медичної допомоги, соціального забезпечення та освіти для дітей без необхідності проходити стандартну процедуру отримання притулку. .

За даними Євростату, тимчасовим захистом у всій ЄС користуються 4,3 млн українців, найбільше – у Німеччині (1,2 млн) та Польщі (960 тис.). З них, за даними реєстру PESEL, лише у Польщі наразі перебуває понад 218 тис. чоловіків віком 18–65 років станом на 15 червня. У всьому Європейській Союзі дорослі чоловіки становлять 26,6 % від усіх осіб, що перебувають під захистом, отже, приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків.

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Теги: українці Європейський Союз правила біженці

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