Росія не пускає у свій повітряний простір літаки з Європи

Другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви

РФ відмовилася пускати європейські рейси в обхід Білорусі

Російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

Про це повідомила в четвер «ТАСС» представник цього австрійського авіаперевізника.

«Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту польоту повинна бути схвалено владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл. В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви», – повідомили в Austrian Airlines у відповідь на прохання прокоментувати скасування ранкового рейсу з Відня до Москви в четвер.

Крім того, як повідомляє «Интерфакс», другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви.

Рейс, який повинен був прибути в Москву о 15.00, позначений на табло в аеропорту Шереметьєво як скасований.

Нагадаємо, 26 травня літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернувся у мінський аеропорт. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Читайте також: