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Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
Двійник Кім Чен Ина Говард Ікс допомагає Уміду Ісабаєву отримати дозвіл в Європі
фото: x.com/kimjongundouble

Двійник Зеленського виїхав з України на початку вторгнення, проте як громадянин Казахстану, він не має права на захист від ЄС

Німеччина відмовила двійнику Зеленського, Уміду Ісабаєву у наданні статусу біженця. Не зважаючи на докази численних погроз з боку Росії та рідної країни, тепер Ісабаєву загрожує депортація до Узбекистану. Про це повідомив Говард Ікс, двійник Кім Чен Ина, який вже створив петицію та звернувся до німецького уряду з проханням переглянути рішення.

Умід Ісабаєв – громадянин Узбекистану, але проживав певний час у Росії. Після того, як в 2019 році в інтернеті «завірусилося» його фото і всі помітили надзвичайну схожість із Володимиром Зеленським, ним одразу зацікавилися російські спецслужби. Тож згодом Ісабаєв перебрався до України.

Проте на початку березня 2022 року Ісабаєва вивезли з Києва до Польщі в ході операції під керівництвом двійника Путіна Стіва Поланда та двійника Кім Чен Ина Говарда Ікса. Так як Умід Ісабаєв не є громадянином України, він не може претендувати на тимчасовий захист для українських біженців у ЄС з 4 березня 2022 року.

Ще у 2022 році двійник Зеленського зіткнувся з погрозами та насильством з боку пропутінських біженців у таборі для біженців у Веце. Йому особисто погрожували чеченці в таборі, які мали намір повідомити про його місцезнаходження голові Чеченської Республіки Рамзану Ахмадовичу Кадирову, аби викрасти та використати для російської пропаганди. Ситуація у таборі повторювалася не один раз.

У 2023 році Ісабаєву допомогли винайняти юридичну команду для збору доказів для апеляції проти першої відмови Німеччини щодо статусу біженця. Родина чоловіка свідчила про переслідування з боку узбецької безпеки.

Незважаючи на ці докази, Ісабаєв отримав повідомлення від Комісії з труднощів (Härtefallkommission) повідомлення про відмову 14 червня 2024 року.

Аби підтримати двійника Зеленського, двійник Кім Чен Ина Говард Ікс вирушив з Австралії до Німеччини, щоб разом із ним піти на матч Україна – Словаччина 21 червня 2024 р. Світлини двійників «розлетілися» мережею.

Наразі Говард Ікс ініціював публічну петицію, закликаючи Федеральне відомство Німеччини і Управління у справах іноземців надати Ісабаєву дозвіл на проживання.

Нагадаємо, українську збірну під час матчу із Словаччиною прийшли підтримати фанати в образі Президента України Володимира Зеленського та лідера КНДР Кім Чен Ина. 

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Теги: фанати Україна депортація погрози

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