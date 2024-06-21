На трибунах Євро-2024 за Україну вболівали двійники Зеленського і... Кім Чен Ина (фото)

Двійники Зеленського і Кім Чен Ина прийшли підтримати збірну України з футболу на Євро-2024

Українську збірну під час сьогоднішнього матчу із Словаччиною прийшли підтримати фанати в образі Президента України Володимира Зеленського та лідера КНДР Кім Чен Ина. Фото вболівальників опублікував спортивний журналіст Роман Бебех.

«Є й гарні новини: Кім Чен Ин вже з нами», – написав Бебех, опублікувавши фото двійника Кім Чен Ина, який мав у руках синьо-жовтий прапорець.

Українську збірну підтримав двійник Кім Чен Ина фото: Роман Бебех/X

Вболівальники в образі Президента України та лідера КНДР фото: Роман Бебех/X

На фото поруч із вболівальником в образі Кім Чен Ина можна помітити двійника українського президента Володимира Зеленського та ще одного вболівальника, який тримає телефон із промовистим написом.

Вболівальники прийшли на стадіон в образі Володимира Зеленського та Кім Чен Ина фото: Роман Бебех/X

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Раніше першу перемогу збірної на Євро-2024 прокоментував півзахисник збірної України з футболу Микола Шапаренко, який був визнаний топгравцем поєдинку. Він зазначив, що поразка з румунами була не нашим днем, а сьогодні – наш. Шапаренко подякував захисникам України, зазначивши, що ця перемога – для них і для інших вболівальників.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров, коментуючи вольову перемогу національної збірної над командою Словаччини у груповому турнірі Євро–2024, заявив, що команда дуже погано виступила проти Румунії, але тепер команда показала інший дух і заслужила на перемогу.

До слова, військові, які обороняють Україну у складі Луганського прикордонного загону-бригади «Помста», показали, як вболівали за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024.