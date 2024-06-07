Генсек ООН не братиме участь у Глобальному саміті миру

Антоніу Гутерреш не представлятиме ООН на саміті миру

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не приїде на Саміт миру. Про це повідомив прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Журналісти запитали, чи представлятиме Гутерреш ООН на саміті миру.

«Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні», – сказав Дюжаррік.

Прессекретар генерального секретаря ООН зазначив, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

До слова, Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. У заяві на сайті SVP йдеться, що відсутність країни-агресорки шкодить нейтральному статусу держави. На думку представників партії, її нейтралітет «більше не визнається всіма сторонами конфлікту» з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.