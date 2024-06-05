Пекін заявив, що «мирний план» Китаю і Бразилії підтримали понад 20 країн

За словами Ван І, 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до «спільного розуміння», яких досягли Бразилія і Китай

За словами очільника МЗС Китаю, 45 країн дали позитивний відгук ідеям Бразилії і Китаю

Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що план щодо врегулювання війни в Україні, який у кінці травня представили Китай і Бразилія у спільній заяві, підтримали вже понад два десятки країн. Про це пише Bloomberg.

За словами Ван І, 26 країн підтримали «мирний план», а також погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до «спільного розуміння», яких досягли Бразилія і Китай. Всього 45 країн дали позитивний відгук цим ідеям, зокрема Туреччина дала їм «високу оцінку».

Глава МЗС Китаю також стверджує, що Росія та Україна «підтвердили більшу частину змісту» принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.

При цьому Bloomberg зазначає, що глава МЗС Китаю Ван І не згадав про основну вимогу України про те, щоб Росія вивела свої війська з території країни, зокрема, з територій анексованих з 2014 року. Повідомляється, що президенти країн, що воюють, відмовилися вести переговори один з одним.

Китайський дипломат додав, що «умови для мирних переговорів ще не готові». Китай буде «ухвалювати власні рішення» щодо участі в таких зустрічах.

Нагадаємо, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван І та головним радником із закордонних справ президента Бразилії.

У документі сформульовані шість пунктів, виконання яких, на думку Пекіна і Бразилії, дозволить вирішити «українську кризу», як у двох столицях називають розв’язану Росією повномасштабну війну проти України. У спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як Росія, так і Україна.

До слова, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні.