Путін змінив «теорію перемоги» у війні проти України. Аналіз ISW

Очільник Кремля визнав, що нинішнього російського військового контингенту, задіяного у війні в Україні, буде недостатньо для швидкої перемоги

Російський диктатор Володимир Путін намагається просувати свою «теорію перемоги», яка зорієнтована на війну на виснаження в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У п’тницю 7 червня Путін визначив так звану «теорію перемоги» в Україні, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий повзучий наступ до нескінченності, щоб не дати Україні провести успішні контрнаступальні операції й виграти війну на виснаження.

Після свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі диктатор заявив, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, оскільки країна-агресорка не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні.

Він визнав, що нинішнього російського військового контингенту, задіяного у війні в Україні (за повідомленнями, всі боєздатні сухопутні сили Росії станом на січень 2024 року), буде недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що російські війська натомість застосують більш поступовий підхід.

Путін заявив, що російські війська мають на меті витіснити українські сили «з тих територій, які мають бути під російським контролем», і тому Росії не потрібно проводити ще одну хвилю мобілізації.

За його словами, російські зусилля з криптомобілізації є достатніми для такого підходу, і що РФ уже завербувала 160 000 нових військовослужбовців у 2024 році.

Аналітики зазначають, що оцінка Путіна, що поступові російські успіхи дозволять Росії досягти своїх цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що українські сили не зможуть звільнити будь-яку значну територію, яку захоплять російські війська, і що російські військові зможуть підтримувати наступальні операції, в ході яких будуть досягатися поступові тактичні успіхи, незважаючи на великі втрати.

Оцінка Путіна підкріплюється останніми місяцями затримки західної допомоги у сфері безпеки і відповідними обмеженнями з боку України в матеріальному забезпеченні, що дозволило російським військам захопити й утримувати ініціативу по всьому периметрубойових дій і проводити послідовні наступальні операції на всій території Східної України, в результаті яких окупанти досягали поступових тактичних перемог.

Коментарі Путіна від 7 червня підтверджують попередню оцінку ISW, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності, якщо більш швидкі операції, які призведуть до стрімких вирішальних результатів, здаватимуться недосяжними.

Ця стратегія значною мірою спирається на здатність Росії утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій, яку українські війська можуть перехопити, якщо Україна вирішить свої поточні проблеми з людськими ресурсами і отримає достатню, своєчасну і послідовну західну допомогу у сфері безпеки.

«Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження», – зазначають аналітики.

ISW продовжує вважати, що Україна повинна якнайшвидше перехопити цю ініціативу, оскільки російські війська отримують різноманітні переваги від утримання ініціативи, в тому числі можливість проводити стратегію війни на виснаження.

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі.

Раніше Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, що постачають зброю Україні. За словами Путіна, Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. РФ «думає над тим, що відповідь може бути асиметрична» на такі удари по Росії.