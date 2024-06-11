Точна кількість жертв Голодомору? Керівник Архіву СБУ дав пораду дослідникам, які сперечаються

Когут про кількість жертв Голодомору: «Важлива не єдина цифра, а певний консенсус між дослідниками, який вони мають сформулювати між собою»

Андрій Когут: «Даних, які б давали можливість встановити точну кількість загиблих від Голодомору, ми не маємо»

Україна не має даних, які б давали можливість встановити точну кількість українців, загиблих під час Голодомору. Довідки про смертність збереглися фактично тільки для Сумської області. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

На думку очільника Архіву СБУ, найголовнішим зрушенням є визнання Голодомору геноцидом. Для цього визнання кількість жертв не є ключовим. Ключовим є намір. «Тобто якщо ми доводимо, що вбивство голодом було здійснене свідомо і з певним наміром, це буде ключовим», – пояснив він.

Щодо кількості жертв, то, мабуть, найкраще ця проблема була досліджена і описана колишнім головою Державного комітету архівів України Геннадієм Боряком, зазначає експерт. «Боряк порівняв архівні фонди радянських України і Росії 1932–1933 років. За допомогою його роботи вдалося побачити, що в Україні відбулася величезна чистка архівів. Тобто, фактично всі дані, якими ми сьогодні оперуємо, або на основі яких демографи чи інші дослідники намагаються прийти до висновків щодо кількості загиблих, є інтелектуальними інтерпретаціями», – зазначив архіваріус.

Когут зауважив, що демографи використовують радянську статистику, яка, як відомо, абсолютно не була достовірним джерелом інформації, тому що підпорядкована політичній доцільності. Також вони спираються на статистику, яка була до 30–х років XX століття і намагаються якимось чином робити певні припущення, екстраполяції, використовуючи різні методи демографії.

«І от вони кажуть, що за тими методами, які вони застосували, 3,9 млн було безпосередніх втрат і 0,6 млн – опосередковані втрати, тобто ненароджені. Звідси маємо цифру 4,5 млн жертв. Але це тільки одна з інтерпретацій», – пояснює очільник Архіву.

Когут нагадав про документи іноземних консульств в Україні періоду Голодомору, які працювали у нашій країні. «Німці, італійці, поляки, англійці – вони у 1932–1934 роках для себе також намагалися зрозуміти, яка ж кількість загиблих. І в них фігурують цифри 4, 5, 7, 10 мільйонів. Цифри 7 і 10 млн також зазначали у щоденниках свідки Голодомору», – зазначає експерт.

Також Когут пояснив, звідки взялися цифри 7 млн і 10 млн – після Другої світової війни частина тих, кому вдалося емігрувати на Захід, перебуваючи під німецькою окупацією, наприклад, остарбайтерам, намагалися якісь дані зафіксувати, проводили дослідження. І вже там фігурувала цифра 7 млн жертв станом на кінець 1930–х років. «Про цю кількість говорила українська інтелігенція у ті часи. Звідки вона була взята, важко сказати. Тобто у нас є свідчення з того періоду, є дослідження сучасних демографів», – уточнив архіваріус.

Когут наголосив, що даних, які б давали можливість встановити точну кількість загиблих, Україна не має. «Довідки про смертність збереглися фактично тільки для Сумської області. На цьому все. Тому важлива не єдина цифра, а певний консенсус між дослідниками, який вони мають сформулювати між собою. Ми ж даємо їм для опрацювання документи й свідчення, які знайшли», – пояснив очільник Архіву СБУ.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року постійна представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд зробила різку заяву про президента Росії Володимира Путіна. Вона виступила на Раді безпеки ООН, де згадала Голодомор та порівняла російського диктатора з Йосипом Сталіним. Її промову опубліковано на сайті посольства США в ООН.

Раніше повідомлялося, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті.

До слова, уряд канадської провінції Онтаріо ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми. Курс вивчення радянського злочину включать до програми історії Канади для 10-го класу від вересня 2025 року.