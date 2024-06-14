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Шольц пояснив, який сигнал Путіну послали лідери G-7

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Шольц пояснив, який сигнал Путіну послали лідери G-7
Шольц вважає, що допомога країн G7 – це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини заявив, що очільник Кремля Путін помиляється, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться

Рішення лідерів країн G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки шляхом заморожених російських активів є чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує Reuters.

Виступаючи перед журналістами на щорічному саміті G7 в Італії, Шольц заявив, що очільник Кремля Путін помиляється, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.

«Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності й суверенітету...І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну. Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні», – наголосив Шольц.

Нагадаємо, лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів. Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени «Групи семи» скласти план відновлення України, схожий на план Маршалла після Другої світової війни, який відповідає сучасним потребам, і ухвалити його під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 13 червня, прибув на саміт «Групи семи». Зокрема, захід присвячений війні в Україні та подальшій підтримці нашої країни з боку Заходу.

На саміті G7 президент України разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.

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Теги: Олаф Шольц Україна саміт

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