«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу

Зумери масово звільняються з офісів заради персональних послуг

Молоді фахівці з покоління Z все частіше відмовляються від традиційної корпоративної кар’єри на користь нестандартної зайнятості, пропонуючи персональні послуги надбагатим клієнтам. Як пише «Главком» із посиланням на видання Business Insider, молоді спеціалісти масово звільняються з корпорацій, щоб влаштуватися помічниками, няньками чи вигульниками собак у домогосподарствах мільярдерів.

Автори статті вважають, що замість багаторічного вибудовування корпоративної ієрархії, молоді люди обирають пряму роботу із заможними приватними особами, надаючи їм високоякісний персональний сервіс. Ця тенденція підкріплюється значним зростанням ринку спеціалізованих кадрових послуг. Кількість мільярдерів у світі, згідно з рейтингом Forbes, перевищила 3 тис. (у 2000 році їх було лише 322).

Паралельно зростає і кількість об'єктів розкоші (яхти, особняки, приватні літаки), які потребують професійного обслуговування.

У світі вже працює близько тисячі кадрових агенцій, які спеціалізуються на підборі персоналу саме для надбагатих людей. Експерти наголошують, що такий зсув у пріоритетах молодого покоління відображає зміну уявлень про кар'єрний успіх та якість життя, ставлячи гнучкість і пряму високооплачувану зайнятість вище за офісну рутину.

До слова, покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час.

Нагадаємо, закордонні дослідники фіксують зростання нового молодіжного тренду, який отримав назву кар'єрний мінімалізм. Це явище характеризується тим, що молоді співробітники не прагнуть підкорення професійних вершин, а воліють виконувати базовий мінімум обов'язків, не затримуватися на роботі, отримувати зарплату, якої вистачає на найнеобхідніше, та більше часу приділяти особистому життю.