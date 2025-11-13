Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу
Молодь стає няньками та помічниками у надбагатих клієнтів
фото із відкритих джерел

Зумери масово звільняються з офісів заради персональних послуг 

Молоді фахівці з покоління Z все частіше відмовляються від традиційної корпоративної кар’єри на користь нестандартної зайнятості, пропонуючи персональні послуги надбагатим клієнтам. Як пише «Главком» із посиланням на видання Business Insider, молоді спеціалісти масово звільняються з корпорацій, щоб влаштуватися помічниками, няньками чи вигульниками собак у домогосподарствах мільярдерів.

Автори статті вважають, що замість багаторічного вибудовування корпоративної ієрархії, молоді люди обирають пряму роботу із заможними приватними особами, надаючи їм високоякісний персональний сервіс. Ця тенденція підкріплюється значним зростанням ринку спеціалізованих кадрових послуг. Кількість мільярдерів у світі, згідно з рейтингом Forbes, перевищила 3 тис. (у 2000 році їх було лише 322).

Паралельно зростає і кількість об'єктів розкоші (яхти, особняки, приватні літаки), які потребують професійного обслуговування.

У світі вже працює близько тисячі кадрових агенцій, які спеціалізуються на підборі персоналу саме для надбагатих людей. Експерти наголошують, що такий зсув у пріоритетах молодого покоління відображає зміну уявлень про кар'єрний успіх та якість життя, ставлячи гнучкість і пряму високооплачувану зайнятість вище за офісну рутину.

До слова, покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час. 

Нагадаємо, закордонні дослідники фіксують зростання нового молодіжного тренду, який отримав назву кар'єрний мінімалізм. Це явище характеризується тим, що молоді співробітники не прагнуть підкорення професійних вершин, а воліють виконувати базовий мінімум обов'язків, не затримуватися на роботі, отримувати зарплату, якої вистачає на найнеобхідніше, та більше часу приділяти особистому життю. 

Читайте також:

Теги: робота молодь зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу
«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу
Франція скасувала заборону на виїзд Дурова
Франція скасувала заборону на виїзд Дурова
Засуджений за замах на Фіцо словацький письменник оскаржив вирок
Засуджений за замах на Фіцо словацький письменник оскаржив вирок
Які європейські міста найбільш зручні для туристів без авто: рейтинг
Які європейські міста найбільш зручні для туристів без авто: рейтинг
Чому Польща говорить про Волинь з Україною і не говорить про Катинь з Росією? Пояснення польського історика
Чому Польща говорить про Волинь з Україною і не говорить про Катинь з Росією? Пояснення польського історика
Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН
Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua