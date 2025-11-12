Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Покоління Z трансформує туристичні тренди
фото із відкритих джерел

Міленіали обирають «вимкнутися», а зумери – змінити контекст

Спосіб відпочинку сучасної молоді суттєво змінився порівняно з попереднім поколінням. Для міленіалів відпустка – це можливість «вимкнутися» і компенсувати вигорання, тоді як для зумерів – це «зміна контексту», пошук нових вражень та створення контенту для соцмереж. Про це пише «Главком».

Міленіали, які виросли в епоху, коли робота часто була головним способом самовизначення, сприймають відпустку як відновлення та своєрідний «реабілітаційний центр» від переробок.

За даними Expedia Vacation Trends 2024, 65% міленіалів вважають ідеальним відпустку за класичною системою «все включено» або заздалегідь сплановану подорож, де не потрібно приймати рішень. Вони шукають спокою, моря, коктейлю і відчуття, що про них нарешті хтось дбає. Для них важливо «відключитися»: не відповідати на повідомлення, не думати про продуктивність і не гнатися за враженнями.

Дослідження Deloitte Global Millennial Survey показує, що міленіали в середньому проводять більше часу на роботі та частіше повідомляють про високу тривожність, що пояснює їхнє прагнення до повного «відключення».

Зумери, які виросли в умовах, де життя та робота часто зливаються, сприймають відпустку не як втечу, а як можливість глобального оновлення та досвіду.

Згідно з American Express Travel 2024 Trend Report, 74% зумерів планують кілька коротких відпусток на рік (по 3–5 днів) замість однієї великої. Головна цінність – це досвід, враження та атмосфера, а не статус чи розкіш. Вони обирають атмосферні міста, локальні готелі, хостели з коворкінгами, фестивалі та незвичайні активності.

За даними Booking.com, понад 80% зумерів при виборі місця відпочинку орієнтуються на його «фотогенічність» та емоційне враження, а не на рівень сервісу.

За даними Forbes Advisor, 79% зумерів створюють контент під час відпустки спеціально для соціальних мереж, перетворюючи подорож на частину свого особистого бренду.

Різниця в підходах пояснюється економічними та культурними умовами. Міленіали прагнули стабільності у світі обмежених можливостей, тому цінують передбачуваність. Зумери виросли в епоху постійних змін, креативної економіки та цифрової культури, де важливо встигати жити та постійно оновлювати свій особистий досвід.

Нагадаємо, покоління Z або зумерів живе на суперечностях: вони обережні з грошима, але готові витрачати на те, що має емоційну вагу. Про це йдеться у звіті консалтингової компанії PwC, яка опитала 4 тис. осіб (з них 1 тис. – зумери або покоління Z, тобто ті, що народилися у 1997-2012 роки)

Читайте також:

Теги: телефон туризм робота відпустка подорож зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До фіналу конкурсу пройшли три карпатських села
Два закарпатські села потрапили до переліку найкращих туристичних сіл світу
18 жовтня, 16:14
ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України Новини компаній
20 жовтня, 18:55
Нідерланди вважаються безпечним напрямком для подорожей
Безпечні подорожі 2026: список країн, де туристи відчуватимуть себе захищеними
23 жовтня, 17:09
Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
27 жовтня, 00:45
Із таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу
Частина Львова – третій день без води, комунальники ліквідовують масштабну аварію
25 жовтня, 19:50
Молодь повертається до читання еротичних романів
«Гаряче» чтиво знову в моді? Які книги читають зумери та міленіали
27 жовтня, 16:12
У вересні 2025 року компанія представила лінійку iPhone 17
Apple готує нові кольори для iPhone 18 Pro
1 листопада, 12:41
Balenciaga та Golden Goose навмисно зістарюють взуття
Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд
5 листопада, 15:40
49-річний працівник станції техобслуговування був завербований представниками ФСБ
Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
5 листопада, 14:48

Соціум

Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Залізничне сполучення з ЄС: Київ та Братислава узгодили нові маршрути
Залізничне сполучення з ЄС: Київ та Братислава узгодили нові маршрути
У першому регіоні РФ введено обмеження на мобільний інтернет до кінця війни
У першому регіоні РФ введено обмеження на мобільний інтернет до кінця війни
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua