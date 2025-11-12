Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю

Міленіали обирають «вимкнутися», а зумери – змінити контекст

Спосіб відпочинку сучасної молоді суттєво змінився порівняно з попереднім поколінням. Для міленіалів відпустка – це можливість «вимкнутися» і компенсувати вигорання, тоді як для зумерів – це «зміна контексту», пошук нових вражень та створення контенту для соцмереж. Про це пише «Главком».

Міленіали, які виросли в епоху, коли робота часто була головним способом самовизначення, сприймають відпустку як відновлення та своєрідний «реабілітаційний центр» від переробок.

За даними Expedia Vacation Trends 2024, 65% міленіалів вважають ідеальним відпустку за класичною системою «все включено» або заздалегідь сплановану подорож, де не потрібно приймати рішень. Вони шукають спокою, моря, коктейлю і відчуття, що про них нарешті хтось дбає. Для них важливо «відключитися»: не відповідати на повідомлення, не думати про продуктивність і не гнатися за враженнями.

Дослідження Deloitte Global Millennial Survey показує, що міленіали в середньому проводять більше часу на роботі та частіше повідомляють про високу тривожність, що пояснює їхнє прагнення до повного «відключення».

Зумери, які виросли в умовах, де життя та робота часто зливаються, сприймають відпустку не як втечу, а як можливість глобального оновлення та досвіду.

Згідно з American Express Travel 2024 Trend Report, 74% зумерів планують кілька коротких відпусток на рік (по 3–5 днів) замість однієї великої. Головна цінність – це досвід, враження та атмосфера, а не статус чи розкіш. Вони обирають атмосферні міста, локальні готелі, хостели з коворкінгами, фестивалі та незвичайні активності.

За даними Booking.com, понад 80% зумерів при виборі місця відпочинку орієнтуються на його «фотогенічність» та емоційне враження, а не на рівень сервісу.

За даними Forbes Advisor, 79% зумерів створюють контент під час відпустки спеціально для соціальних мереж, перетворюючи подорож на частину свого особистого бренду.

Різниця в підходах пояснюється економічними та культурними умовами. Міленіали прагнули стабільності у світі обмежених можливостей, тому цінують передбачуваність. Зумери виросли в епоху постійних змін, креативної економіки та цифрової культури, де важливо встигати жити та постійно оновлювати свій особистий досвід.

