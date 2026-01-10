Головна Світ Соціум
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль
Президент РФ Володимир Путін та президент Венесуели Ніколас Мадуро
Коли справа доходить до реальної війни, Кремль забуває про імідж «захисника» диктаторських режимів і обмежується пустими словами

Російські гарантії безпеки існують лише на папері. Ув’язнувши у війні проти України, Москва систематично відмовляється від допомоги своїм партнерам, навіть коли їхнім режимам загрожує повне знищення. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі військового оглядача видання Bild Юліана Рьопке.

Венесуела: свіжий приклад зради

Поведінка Путіна під час операції США з усунення від влади венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро стала показовою. Росія роками накачувала Венесуелу зброєю, продавала винищувачі та системи ППО. Ще кілька тижнів тому в Каракас прилітала російська військова делегація.

Але коли почалася атака, господар Кремля, за словами Рьопке, «прикинувся сліпим, глухим і німим».

«Після повалення та арешту Мадуро Путін не вимовив ні слова підтримки, залишивши коментарі міністру закордонних справ Сергію Лаврову. Про військову допомогу „найважливішому партнеру“ в Південній Америці не доводиться й говорити», — зазначає журналіст.

Рьопке нагадав, що Венесуела – не перша в цьому списку зраджених союзників.

Іран (2025 рік)

Коли Ізраїль завдав ударів по іранській ракетній та ядерній програмі, Москва, попри численні угоди про співпрацю, залишилася осторонь. Путін, як пише оглядач, «відкинув аятолл, як гарячу картоплину».

Сирія (2024 рік)

Під час наступу повстанців армія Башара Асада, озброєна росіянами, здала Дамаск за лічені дні. Путін, який мав військову базу в Сирії, не втрутився. Єдине, що він запропонував диктатору — притулок у Москві, і то «за його ж рахунок».

Вірменія (2020 рік)

Коли Азербайджан почав операцію в Нагірному Карабаху, Єреван просив про допомогу в рамках ОДКБ. Росія проігнорувала запит «найближчого союзника в регіоні». Це призвело до поразки вірмен та фактичного розвалу ОДКБ.

Юліан Рьопке підсумовує: військова міць, яку Росія «по-батьківськи» пропонує союзникам, є фікцією.

«Ув’язнувши у війні проти України, Кремль не виконує жодного зі своїх військових зобов’язань щодо взаємної допомоги і кидає союзника за союзником», – констатує оглядач.

Нагадаємо, NYT проаналізувало, чому Путін «проковтнув» арешт Мадуро і мовчить про арешт танкерів свого «тіньового флоту». Журналісти впевнені, що Путін свідомо йде на жертви, аби уникнути конфлікту з Трампом. Його єдина мета – перемога в Україні, заради якої він готовий терпіти приниження в Латинській Америці.

Раніше повідомлялося, що колишній сирійський диктатор Башар Асад, якому Росія надала притулок після повалення його режиму, нині веде закрите та розкішне життя в Москві. За даними західних ЗМІ, більшу частину часу він проводить за відеоіграми, вивченням російської мови та відновленням професійних навичок офтальмолога.

