Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
Покоління зумерів створило новий робочий ритм
фото із відкритих джерел

4% зумерів дивляться серіали під час роботи і не хочуть в офіс

Покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час. Про це пише «Главком» із посиланням на Fortune.

Опитування, проведене серед 2502 дорослих, які дивляться відео щонайменше годину на тиждень, виявило кілька цікавих тенденцій серед зумерів. Так, 84% дивляться серіали чи фільми, працюючи, 53% зізналися, що іноді відкладали робочі завдання, аби додивитися серію. Майже половина респондентів зізналися, що брехали керівникам про те, чим займалися протягом дня.

Хоча частина компаній занепокоєна продуктивністю співробітників, HR-фахівці закликають роботодавців не драматизувати. Аналітики Tubi зазначають, що зумери не відмовляються працювати, а просто зробили такий формат своїм звичним ритмом.

«Оскільки гібридні моделі роботи продовжують бути нормою, межа між роботою та розвагами стає дедалі гнучкішою», – пояснила старший віцепрезидент із B2B-маркетингу в Tubi Синтія Клевенджер.

Експерти вважають, що фоновий перегляд шоу може допомагати розслабитися, зробити паузу або навіть сконцентруватися. Керівник з аналітики Workhuman Мейша-Анн Мартін додає, що це може бути реакцією на перевтому або вигорання, викликане численними стресовими факторами.

Не всі керівники готові миритися з цим. Наприклад, CEO JPMorgan Chase Джеймі Даймон уже вимагає від співробітників повернення в офіс п’ять днів на тиждень, вважаючи, що дистанційна робота «не підходить молодому поколінню».

Проте самі зумери висловлюють іншу думку: 53% прямо кажуть, що не хочуть повертатися в офіс. Інші пояснюють це не стільки бажанням дивитися серіали, скільки прагненням зберегти автономію, мати можливість довше поспати або зберегти свої «дивні» звички.

Нагадаємо, закордонні дослідники фіксують зростання нового молодіжного тренду, який отримав назву кар'єрний мінімалізм. Це явище характеризується тим, що молоді співробітники не прагнуть підкорення професійних вершин, а воліють виконувати базовий мінімум обов'язків, не затримуватися на роботі, отримувати зарплату, якої вистачає на найнеобхідніше, та більше часу приділяти особистому життю. 

Теги: робота фільм зумери

