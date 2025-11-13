Зумери масово кидають партнерів через зовнішність та статус у соцмережах

Термін swag gap позначає різницю у рівні стилю, харизми, успіху чи навіть кількості підписників у соцмережах між двома людьми

У соціальних мережах, особливо в TikTok, набув вірусної популярності новий тренд під назвою «свeг-розрив» (swag gap) – розрив стосунків, спричинений помітною різницею у рівні «крутості», стилі, харизмі чи соціальному статусі між партнерами. Про це пише «Главком» із посиланням на Сosmopolitan.

Молодь, що належить до покоління Z, масово ділиться історіями про те, як вони кинули своїх обранців через їхню «недостатню крутість» або ж, навпаки, не витримали власного відчуття нікчемності поруч із «яскравішою» особистістю.

Термін swag gap позначає різницю у рівні стилю, харизми, успіху чи навіть кількості підписників у соціальних мережах між двома людьми.

Користувачі TikTok вважають, що спроба побудувати романтичні чи навіть дружні стосунки з людиною, яка «нижча» за статусом або гірше одягається, – це марна трата часу.

«Чого я точно не робитиму, так це зустрічатися з людиною з «нижчим свeгом». Я виходжу на люди вся така на стилі, у мене класний прикид. А мій хлопець плентається позаду у огидному вбранні... Я так не граю!» – заявила одна з тіктокерок у вірусному відео.

Як зірковий приклад такого «свeг-розриву» часто наводять пару Гейлі та Джастіна Біберів, де Гейлі часто з'являється на публіці в бездоганних образах, тоді як Джастін супроводжує її в толстовці та кепці, викликаючи жарти про «племінника-тінейджера».

На думку психологів, за мемною «некрутістю» стоять глибинні проблеми: невпевненість у собі, заздрість та конфлікт цінностей.

Різниця у статусі чи зовнішності стає лише тригером, який підсвічує суперництво між близькими людьми. Якщо один відчуває себе «гіршим», його почуття неповноцінності може вилитися у токсичні зауваження та висміювання досягнень «крутого» партнера.

В епоху постійного порівняння себе з іншими у соціальних мережах (93% зумерів постійно порівнюють себе) навіть близькі люди починають відчувати конкуренцію.

Дівчата, які розірвали стосунки через кар'єрний або соціальний дисбаланс, зізнаються, що «відчули полегшення», оскільки більше не відчували себе так, ніби «тягнуть важкий якір». Вони дійшли висновку, що краще шукати партнера, чий спосіб життя та амбіції співпадають з їхніми.

Психотерапевтка Джоанна Гаррісон зазначає, що «слабший» партнер може або намагатися незграбно наслідувати «сильнішого», або свідомо принижувати його досягнення. В результаті «сильний» змушений «приглушити свій блиск», або ж у «слабкого» виникає хронічне відчуття поразки.

Експерти наголошують, що, по суті, swag gap є новим синонімом вічного мезальянсу. Вони застерігають від розриву справді цінних стосунків лише через зовнішній вигляд.

«Чому вас так непокоїть чужий рівень swag? Якщо ви соромитеся «некрутого» партнера тільки тому, що інші можуть над ним посміятися, – можливо, проблема у вашому оточенні, а не в коханій людині», – зазначає доктор Брюс Й. Лі.

У підсумку психологи сходяться на думці: справжня близькість будується на набагато міцніших цінностях, ніж модний одяг, підписники та зовнішня привабливість.

До слова, служба знайомств Tawkify провела дослідження та з'ясувала, як фінансове становище впливає на розвиток відносин представників різних поколінь. Особливо ж вразило своїми чесними відповідями покоління зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Зокрема кожен третій зумер готовий повернутися до колишнього партнера, якщо той розбагатіє.