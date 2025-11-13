Головна Світ Соціум
Зумери масово кидають партнерів через зовнішність та статус у соцмережах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зумери масово кидають партнерів через зовнішність та статус у соцмережах
Джастін та Гейлі Бібер дивують розбіжностями у стилі
фото із відкритих джерел

Термін swag gap позначає різницю у рівні стилю, харизми, успіху чи навіть кількості підписників у соцмережах між двома людьми

У соціальних мережах, особливо в TikTok, набув вірусної популярності новий тренд під назвою «свeг-розрив» (swag gap) – розрив стосунків, спричинений помітною різницею у рівні «крутості», стилі, харизмі чи соціальному статусі між партнерами. Про це пише «Главком» із посиланням на Сosmopolitan.

Молодь, що належить до покоління Z, масово ділиться історіями про те, як вони кинули своїх обранців через їхню «недостатню крутість» або ж, навпаки, не витримали власного відчуття нікчемності поруч із «яскравішою» особистістю. 

Термін swag gap позначає різницю у рівні стилю, харизми, успіху чи навіть кількості підписників у соціальних мережах між двома людьми.

Користувачі TikTok вважають, що спроба побудувати романтичні чи навіть дружні стосунки з людиною, яка «нижча» за статусом або гірше одягається, – це марна трата часу.

«Чого я точно не робитиму, так це зустрічатися з людиною з «нижчим свeгом». Я виходжу на люди вся така на стилі, у мене класний прикид. А мій хлопець плентається позаду у огидному вбранні... Я так не граю!» – заявила одна з тіктокерок у вірусному відео.

Як зірковий приклад такого «свeг-розриву» часто наводять пару Гейлі та Джастіна Біберів, де Гейлі часто з'являється на публіці в бездоганних образах, тоді як Джастін супроводжує її в толстовці та кепці, викликаючи жарти про «племінника-тінейджера».

На думку психологів, за мемною «некрутістю» стоять глибинні проблеми: невпевненість у собі, заздрість та конфлікт цінностей.

Різниця у статусі чи зовнішності стає лише тригером, який підсвічує суперництво між близькими людьми. Якщо один відчуває себе «гіршим», його почуття неповноцінності може вилитися у токсичні зауваження та висміювання досягнень «крутого» партнера.

В епоху постійного порівняння себе з іншими у соціальних мережах (93% зумерів постійно порівнюють себе) навіть близькі люди починають відчувати конкуренцію.

Дівчата, які розірвали стосунки через кар'єрний або соціальний дисбаланс, зізнаються, що «відчули полегшення», оскільки більше не відчували себе так, ніби «тягнуть важкий якір».  Вони дійшли висновку, що краще шукати партнера, чий спосіб життя та амбіції співпадають з їхніми.

Психотерапевтка Джоанна Гаррісон зазначає, що «слабший» партнер може або намагатися незграбно наслідувати «сильнішого», або свідомо принижувати його досягнення. В результаті «сильний» змушений «приглушити свій блиск», або ж у «слабкого» виникає хронічне відчуття поразки. 

Експерти наголошують, що, по суті, swag gap є новим синонімом вічного мезальянсу. Вони застерігають від розриву справді цінних стосунків лише через зовнішній вигляд.

«Чому вас так непокоїть чужий рівень swag? Якщо ви соромитеся «некрутого» партнера тільки тому, що інші можуть над ним посміятися, – можливо, проблема у вашому оточенні, а не в коханій людині», – зазначає доктор Брюс Й. Лі.

У підсумку психологи сходяться на думці: справжня близькість будується на набагато міцніших цінностях, ніж модний одяг, підписники та зовнішня привабливість.

До слова, служба знайомств Tawkify провела дослідження та з'ясувала, як фінансове становище впливає на розвиток відносин представників різних поколінь. Особливо ж вразило своїми чесними відповідями покоління зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Зокрема кожен третій зумер готовий повернутися до колишнього партнера, якщо той розбагатіє. 

Теги: TikTok зумери

Молодь змінює відношення до стосунків та ділових контактів
Чого зумерам бракує для кар'єрного зростання? Результати нового дослідження
14 жовтня, 10:03
Покоління Z уже відрізняється від своїх батьків і дідусів-бабусь
TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія Соціум
25 жовтня, 21:00
Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
27 жовтня, 00:45
Загальна аудиторія заблокованих профілів перевищує 365 тис. підписників
PlayCity почало блокувати акаунти в TikTok за незаконну рекламу казино
27 жовтня, 18:36
Відмова від сексу не може бути пояснена однобоко
Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення
30 жовтня, 23:00
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
30 жовтня, 21:04
Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі
Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності
4 листопада, 15:00
Balenciaga та Golden Goose навмисно зістарюють взуття
Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд
5 листопада, 15:40
Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
9 листопада, 15:51

Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
