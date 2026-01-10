До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT

Ні Китай, ні Південна Африка не назвали Іран учасником навчань

Китайські та російські кораблі прибули до Південної Африки напередодні тижневих військово-морських навчань, які відбуваються на тлі загострення напруженості через військові операції США у Венесуелі та Атлантиці. При цьому до них несподівано приєднався корабель ВМС Ірану. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

У заяві Національних сил оборони Південної Африки йдеться, що заплановані навчання, які розпочалися в п'ятницю і отримали назву «Воля до миру 2026», будуть включати країни «БРІКС плюс». Міністерство оборони Пекіна заявило, що Китай і Росія візьмуть в них участь разом з Південною Африкою.

Крім того, найбільше іранське військово-морське судно, «Макран», також було помічено цього тижня, коли воно входило в затоку Фолс-Бей, недалеко від військово-морського порту Саймонстаун в провінції Західний Кейп Південної Африки. Цей корабель використовується іранським військово-морським флотом як судно підтримки.

«Ні Китай, ні Південна Африка не назвали Іран учасником навчань, хоча два офіційні особи підтвердили прибуття судна», – зазначає FT.

Південна Африка раніше вже піддавалася різкій критиці з боку Вашингтона після проведення спільних військово-морських навчань з Росією і Китаєм в лютому 2023 року, в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу БРІКС розширився і включив до свого складу Іран, а також Єгипет, Ефіопію, Індонезію та Об'єднані Арабські Емірати.

Політичний аналітик Франс Кронже заявив, що включення Ірану в навчання не стане несподіванкою для уряду Південної Африки.

«Політика Південної Африки щодо Ірану досить чітка: вони союзники і були ними вже деякий час, – сказав Кронже. – Відносини між країнами носять братський характер».

Адам Хабіб, південноафриканський вчений і віце-канцлер Південно-Африканської школи бізнесу в Лондоні, заявив, що поділяє побоювання з приводу того, як будуть виглядати потенційні спільні маневри з авторитарним Іраном. Однак він зазначив, що адміністрація Трампа, яка регулярно нападала на Південну Африку із твердженням про те, що вона допускає «геноцид» проти білого населення, загнала країни, що не входять в альянси, в кут.

«Трамп не реагує на умиротворення, він реагує на жорстку позицію», – сказав Хабіб. У той час як Індія зможе дати відсіч завдяки своїм розмірам і ядерному потенціалу, єдиним важелем впливу, яким володіє Південна Африка, буде членство в БРІКС.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню наприкінці грудня 2025 року. У Вашингтоні заявили, що такі дії загрожують стабільності в регіоні та провокують подальше зростання напруженості.

Також Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території Росії. Про це повідомило міністерство оборони Китаю. Зазначається, що навчання нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони та не були реакцією на будь-які поточні міжнародні події. Минулого місяця обидві країни провели переговори з питань протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі.