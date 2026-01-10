Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
Корабель ВМС Ірану приєднався до навчань Росії та Китаю
фото: uk.wikipedia.org

Ні Китай, ні Південна Африка не назвали Іран учасником навчань

Китайські та російські кораблі прибули до Південної Африки напередодні тижневих військово-морських навчань, які відбуваються на тлі загострення напруженості через військові операції США у Венесуелі та Атлантиці. При цьому до них несподівано приєднався корабель ВМС Ірану. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

У заяві Національних сил оборони Південної Африки йдеться, що заплановані навчання, які розпочалися в п'ятницю і отримали назву «Воля до миру 2026», будуть включати країни «БРІКС плюс». Міністерство оборони Пекіна заявило, що Китай і Росія візьмуть в них участь разом з Південною Африкою.

Крім того, найбільше іранське військово-морське судно, «Макран», також було помічено цього тижня, коли воно входило в затоку Фолс-Бей, недалеко від військово-морського порту Саймонстаун в провінції Західний Кейп Південної Африки. Цей корабель використовується іранським військово-морським флотом як судно підтримки.

«Ні Китай, ні Південна Африка не назвали Іран учасником навчань, хоча два офіційні особи підтвердили прибуття судна», – зазначає FT.

Південна Африка раніше вже піддавалася різкій критиці з боку Вашингтона після проведення спільних військово-морських навчань з Росією і Китаєм в лютому 2023 року, в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу БРІКС розширився і включив до свого складу Іран, а також Єгипет, Ефіопію, Індонезію та Об'єднані Арабські Емірати.

Політичний аналітик Франс Кронже заявив, що включення Ірану в навчання не стане несподіванкою для уряду Південної Африки.

«Політика Південної Африки щодо Ірану досить чітка: вони союзники і були ними вже деякий час, – сказав Кронже. – Відносини між країнами носять братський характер».

Адам Хабіб, південноафриканський вчений і віце-канцлер Південно-Африканської школи бізнесу в Лондоні, заявив, що поділяє побоювання з приводу того, як будуть виглядати потенційні спільні маневри з авторитарним Іраном. Однак він зазначив, що адміністрація Трампа, яка регулярно нападала на Південну Африку із твердженням про те, що вона допускає «геноцид» проти білого населення, загнала країни, що не входять в альянси, в кут.

«Трамп не реагує на умиротворення, він реагує на жорстку позицію», – сказав Хабіб. У той час як Індія зможе дати відсіч завдяки своїм розмірам і ядерному потенціалу, єдиним важелем впливу, яким володіє Південна Африка, буде членство в БРІКС.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню наприкінці грудня 2025 року. У Вашингтоні заявили, що такі дії загрожують стабільності в регіоні та провокують подальше зростання напруженості.

Також Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території Росії. Про це повідомило міністерство оборони Китаю. Зазначається, що навчання нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони та не були реакцією на будь-які поточні міжнародні події. Минулого місяця обидві країни провели переговори з питань протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі.

Читайте також:

Теги: росія Китай військові корабель навчання БРІКС Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін привітав Паралімпійський комітет Росії з 30-річчям створення
Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
5 сiчня, 12:23
Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima
Мадуро спав, доки його не розбудили американські спецпризначенці
3 сiчня, 23:43
Вадефуль також наголосив на необхідності зміцнення оборони Альянсу
МЗС Німеччини: Росія може використати перемир'я для підготовки нападу на НАТО
24 грудня, 2025, 01:46
Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані
Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту
22 грудня, 2025, 16:56
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
21 грудня, 2025, 07:59
У бригаді підтверджують, що отримана техніка одразу буде розподілена між підрозділами на передовій
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»
20 грудня, 2025, 14:50
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
17 грудня, 2025, 22:44
На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 2025, 09:46
Овечкін є наближеною особою до Путіна
Прихильник Путіна Овечкін прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026
10 грудня, 2025, 17:27

Соціум

До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Reuters: В Ірані протестний марш закінчився стріляниною, є поранені
Reuters: В Ірані протестний марш закінчився стріляниною, є поранені
У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua