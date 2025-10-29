Серед покоління зумерів новий тренд на роботі

Зумери прагнуть до мінімуму обов'язків і максимуму особистого часу

Закордонні дослідники фіксують зростання нового молодіжного тренду, який отримав назву кар'єрний мінімалізм. Це явище характеризується тим, що молоді співробітники не прагнуть підкорення професійних вершин, а воліють виконувати базовий мінімум обов'язків, не затримуватися на роботі, отримувати зарплату, якої вистачає на найнеобхідніше, та більше часу приділяти особистому життю. Ділове видання Fast Company звернуло увагу, що серед зумерів (покоління Z) ця практика стає дедалі популярнішою, пише «Главком».

Кар'єрний мінімалізм передбачає відмову від переробок, додаткової відповідальності і просування кар'єрними сходами.

Натомість молоді фахівці обирають особистий комфорт та стабільний дохід. Якщо попереднє покоління – міленіали – бачили мету роботи у великій зарплаті чи керівній посаді, то зумери готові задовольнятися скромною посадою з обов'язками, які не призведуть до зайвого навантаження та вигоряння.

Популярність кар'єрного мінімалізму підтверджує дослідження американської компанії Glassdoor. Опитування серед аудиторії її сайту показало, що:

Так, 68% зумерів готові відмовитися від керівної позиції – за винятком тих випадків, коли їм потрібна значно вища зарплата.

Таким чином, кар'єрне зростання розглядається молодими співробітниками лише як вимушений захід для підвищення рівня доходу. У всіх інших випадках вони вважають за краще залишатися на колишній посаді, якщо вона забезпечує необхідний рівень заробітної плати, а робочі процеси не виходять за межі обумовлених обов'язків, зони відповідальності та графіка.

Цей тренд кидає виклик традиційним уявленням про успіх у роботі та змушує роботодавців переглядати свої підходи до мотивації та утримання молодих талантів.

