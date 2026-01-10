Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
Джонатана Герлаха звинувачують у розграбуванні могил
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, для чого чоловік збирав у себе останки й що з ними робив

В американському штаті Пенсильванія заарештували 34-річного Джонатана Герлаха, у будинку якого знайшли понад 100 людських черепів, «безліч» кісток та інші останки, деякі з яких можуть належати немовлятам. Як інформує «Главком», про це пише NBC News.

Окружний прокурор Делаверу Таннер Раус розповів, що більшість останків слідчі знайшли в підвалі та сховищі Герлаха. Серед них були людські черепи, довгі кістки, муміфіковані стопи та інші частини тіла.

«Простіше кажучи, на цей момент детективи виявили дуже багато кісток, і ми все ще намагаємося з’ясувати, хто вони, звідки вони й скільки їх, і мине чимало часу, перш ніж ми отримаємо остаточну відповідь», – сказав Раус.

Наразі невідомо, для чого чоловік збирав у себе ці останки й що з ними робив. Слідчі кажуть, що деяким кісткам уже понад 100 років.

Про ймовірні злочини правоохоронці дізналися після того, як організація, що займається збереженням кладовища Маунт-Моріа, повідомила поліцію про осквернення могил.

У період із 7 листопада 2025 року до 6 січня 2026-го на кладовищі було зламано або пошкоджено 26 склепів.

Коли слідчі запідозрили в цьому 34-річного Герлаха, то почали стежити біля кладовища й 6 січня помітили, як він виходив із території цвинтаря, несучи мішок.

Правоохоронці заарештували чоловіка, а в його мішку виявили муміфіковані останки двох маленьких дітей, три черепи та інші кістки. Наступного дня слідчі обшукали його будинок, який розташований за 70 миль (приблизно 112 кілометрів) від кладовища.

Прокурор Таннер Раус вважає, що останки, знайдені в будинку Герлаха, ймовірно, були вилучені не лише з Маунт-Моріа, а й з інших кладовищ.

Джонатану Герлаху висунули 300 звинувачень у крадіжці, отриманні краденого майна та знущанні з трупів. Йому також пред’явили ще десятки звинувачень у хуліганстві, крадіжці зі зломом, навмисному оскверненні шанованого об'єкта та інших злочинах.

Наразі його утримують під заставою розміром один мільйон доларів. У судових документах йдеться, що Герлах зізнався в крадіжці приблизно 30 комплектів людських останків з Маунт-Моріа.

Нагадаємо, німецька система ювенальної юстиції та психіатрії зіткнулася з випадком, який поставив її у глухий кут. 14-річна дівчина, яка «радикалізувалася через інтернет», стала настільки небезпечною для оточення, що для неї довелося будувати окрему в’язницю.

Також у східній частині Китаю 60-річний чоловік на прізвище Чень захворів на небезпечну вірусну інфекцію після участі у традиційному похоронному обряді. Лікарі вважають, що причиною зараження стало те, що чоловік протягом 35 днів спав на ліжку своєї померлої матері.

Читайте також:

Теги: США прокурор будинок чоловік цвинтар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше поховано Захисника на колишньому Пагорбі Слави у Львові
У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене
12 грудня, 2025, 12:48
БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 2025, 05:53
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
20 грудня, 2025, 01:58
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
26 грудня, 2025, 02:56
Ронні Локвуд прожив у родині Парсонсів 45 років
Випадковий гість на Різдво прожив у сім’ї 45 років
27 грудня, 2025, 19:15
Судова замальовка із засідання у справі Мадуро та його дружини Силії Флорес
Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду
6 сiчня, 00:57
Документальний фільм Чернова про війну в Україні претендує на відзнаку американських режисерів
Документалка Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінована на премію Гільдії режисерів США
8 сiчня, 14:59
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
Сьогодні, 07:42
Вибух у Каракасі
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
3 сiчня, 09:39

Соціум

До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Reuters: В Ірані протестний марш закінчився стріляниною, є поранені
Reuters: В Ірані протестний марш закінчився стріляниною, є поранені
У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua