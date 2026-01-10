У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів

Наразі невідомо, для чого чоловік збирав у себе останки й що з ними робив

В американському штаті Пенсильванія заарештували 34-річного Джонатана Герлаха, у будинку якого знайшли понад 100 людських черепів, «безліч» кісток та інші останки, деякі з яких можуть належати немовлятам. Як інформує «Главком», про це пише NBC News.

Окружний прокурор Делаверу Таннер Раус розповів, що більшість останків слідчі знайшли в підвалі та сховищі Герлаха. Серед них були людські черепи, довгі кістки, муміфіковані стопи та інші частини тіла.

«Простіше кажучи, на цей момент детективи виявили дуже багато кісток, і ми все ще намагаємося з’ясувати, хто вони, звідки вони й скільки їх, і мине чимало часу, перш ніж ми отримаємо остаточну відповідь», – сказав Раус.

Наразі невідомо, для чого чоловік збирав у себе ці останки й що з ними робив. Слідчі кажуть, що деяким кісткам уже понад 100 років.

Про ймовірні злочини правоохоронці дізналися після того, як організація, що займається збереженням кладовища Маунт-Моріа, повідомила поліцію про осквернення могил.

У період із 7 листопада 2025 року до 6 січня 2026-го на кладовищі було зламано або пошкоджено 26 склепів.

Коли слідчі запідозрили в цьому 34-річного Герлаха, то почали стежити біля кладовища й 6 січня помітили, як він виходив із території цвинтаря, несучи мішок.

Правоохоронці заарештували чоловіка, а в його мішку виявили муміфіковані останки двох маленьких дітей, три черепи та інші кістки. Наступного дня слідчі обшукали його будинок, який розташований за 70 миль (приблизно 112 кілометрів) від кладовища.

Прокурор Таннер Раус вважає, що останки, знайдені в будинку Герлаха, ймовірно, були вилучені не лише з Маунт-Моріа, а й з інших кладовищ.

Джонатану Герлаху висунули 300 звинувачень у крадіжці, отриманні краденого майна та знущанні з трупів. Йому також пред’явили ще десятки звинувачень у хуліганстві, крадіжці зі зломом, навмисному оскверненні шанованого об'єкта та інших злочинах.

Наразі його утримують під заставою розміром один мільйон доларів. У судових документах йдеться, що Герлах зізнався в крадіжці приблизно 30 комплектів людських останків з Маунт-Моріа.

Нагадаємо, німецька система ювенальної юстиції та психіатрії зіткнулася з випадком, який поставив її у глухий кут. 14-річна дівчина, яка «радикалізувалася через інтернет», стала настільки небезпечною для оточення, що для неї довелося будувати окрему в’язницю.

Також у східній частині Китаю 60-річний чоловік на прізвище Чень захворів на небезпечну вірусну інфекцію після участі у традиційному похоронному обряді. Лікарі вважають, що причиною зараження стало те, що чоловік протягом 35 днів спав на ліжку своєї померлої матері.