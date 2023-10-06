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Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру
Наразі Наргес Мохаммаді у в’язниці
фото з відкритих джерел

Премію миру присудили за боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані

Норвезький нобелівський комітет оголосив в Осло лауреата Нобелівської премії миру за 2023 рік. Нагороду присуджено іранській правозахисниці Наргіз Мохаммаді. Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Цього року її отримає Наргес Мохаммаді із формулюванням «за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх».

«Її відважна боротьба коштувала величезних особистих втрат. Загалом режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів засуджував і засудив загалом до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Поки я говорю, Мохаммаді все ще перебуває у в’язниці», – заявила голова Нобелівського комітету Норвегії Беріт Райс-Андерсен під час оголошення.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Ірані померла 22-річна Махса Аміні, яку заарештувала поліція моралі за порушення закону про хіджаб. Після цього в країні спалахнули протести проти режиму, який прийшов до влади у 1979 році.

До слова, Нобелівська премія миру присуджується щороку, починаючи з 1901 року, за видатні заслуги у збереженні миру. Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, вона присуджується особі, яка досягла найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і привернення до них уваги.

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру фото 1

Вибір лауреатів премії здійснюється щороку у жовтні Нобелівським комітетом, а нагородження відбувається щорічно у день смерті Нобеля 10 грудня. Кожен лауреат отримує диплом та медаль лауреата Нобелівської премії, а також грошову винагороду у розмірі 11 млн шведських крон (101,4 тисячі доларів).

Цьогоріч на здобуття премії був 351 претендент (259 людей та 92 організації), що стало другою найбільшою цифрою за історію премії. До цього рекордною кількістю була у 2016 році, тоді подали 376 кандидатів.

За час свого існування (з 1901 по 2022 рік) премію миру було присуджено 103 рази, а її лауреатами стали 110 осіб.

Наймолодшою лауреаткою стала пакистанська феміністка Малала Юсафзай. На момент присудження премії у 2014-му їй було 17 років. А найстаршим – британський фізик Юзеф Ротблат. Йому присудили премію 1995 році, чоловікові було 87 років.

Теги: Нобелівська премія премія

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