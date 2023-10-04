Вчених нагородили за відкриття та розробку квантових точок

Сьогодні, 4 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії. Ними стали науковці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов «за відкриття та синтез квантових точок». Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

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Зазначимо, що наночастинки та квантові точки використовуються у світлодіодних лампах та телевізійних екранах. Також їх можуть використовувати у хірургічних операціях з видалення ракових тканин.

Цікаво, що за кілька годин до оголошення нобелівських лауреатів із хімії Шведська королівська академія наук розіслала листа, в якому назвала імена володарів премії. Журналісти видання Reuters припустили, що листа було відправлено помилково.

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Вчених нагородили за відкриття та розробку квантових точок, наночастинок настільки дрібних, що їх розмір визначає їхні властивості.

Ці частинки мають унікальні властивості і наразі поширюють своє світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга.

Дослідники в основному використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, більш тонких сонячних батарей і, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.

Хімія була найважливішою складовою у власних роботах Альфреда Нобеля (чиє ім'я пов'язане із заснуванням Нобелівської премії). Розвиток його винаходів, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії. Саме тому хімія стала другою областю, про яку Нобель згадав у своєму заповіті. Перша Нобелівська премія з хімії була присуджена в 1901 році Якобу Вант-Гоффу з Нідерландів «на знак визнання величезної важливості відкриття законів хімічної динаміки і осмотичного тиску в розчинах».

Нагадаємо, 3 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії у галузі фізики.