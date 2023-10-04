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Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії
фото з відкритих джерел

Вчених нагородили за відкриття та розробку квантових точок

Сьогодні, 4 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії. Ними стали науковці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов «за відкриття та синтез квантових точок». Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Зазначимо, що наночастинки та квантові точки використовуються у світлодіодних лампах та телевізійних екранах. Також їх можуть використовувати у хірургічних операціях з видалення ракових тканин.

Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії фото 1

Цікаво, що за кілька годин до оголошення нобелівських лауреатів із хімії Шведська королівська академія наук розіслала листа, в якому назвала імена володарів премії. Журналісти видання Reuters припустили, що листа було відправлено помилково.

Вчених нагородили за відкриття та розробку квантових точок, наночастинок настільки дрібних, що їх розмір визначає їхні властивості.

Ці частинки мають унікальні властивості і наразі поширюють своє світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга.

Дослідники в основному використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, більш тонких сонячних батарей і, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.

Хімія була найважливішою складовою у власних роботах Альфреда Нобеля (чиє ім'я пов'язане із заснуванням Нобелівської премії). Розвиток його винаходів, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії.

Саме тому хімія стала другою областю, про яку Нобель згадав у своєму заповіті.

Перша Нобелівська премія з хімії була присуджена в 1901 році Якобу Вант-Гоффу з Нідерландів «на знак визнання величезної важливості відкриття законів хімічної динаміки і осмотичного тиску в розчинах».

Нагадаємо, 3 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії у галузі фізики.

Теги: Нобелівська премія премія

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