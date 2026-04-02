Норвезький студент віддав премію на підтримку України

Переможець національної олімпіади з математики у Норвегії передав свою грошову премію на підтримку Збройних Сил України

Математичний геній із Норвегії Скомантас Урбонас вразив благородним вчинком. Здобувши перемогу на національній олімпіаді, він вирішив не витрачати призові кошти на себе, а передати їх на підтримку українського народу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється що Скомантас став тріумфатором престижного національного змагання з математики в Норвегії. За видатні знання та перше місце хлопець отримав грошову винагороду в розмірі 15 тис. норвезьких крон (приблизно €1 330 або понад 55 тис. грн).

«Усі ці кошти він вирішив спрямувати на допомогу українським Силам оборони та системі охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Подарунок прийняв посол України в Норвегії Олексій Гавриш. Він подякував переможцю олімпіади за небайдужість і чітку громадянську позицію.

У закордонному відомстві України зазначили, що такий крок є прикладом солідарності та підтримки українського народу у складний період.

«Я завжди згадую фразу, що зло може перемогти тільки тоді, коли хороші люди нічого не роблять. Тож я відчував, що моє досягнення буде мати більше значення, якщо воно посприяє перемозі України», – зазначив Скомантас Урбонас.

