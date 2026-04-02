Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Норвезький студент віддав премію на підтримку України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Міністерство закордонних справ України

Переможець національної олімпіади з математики у Норвегії передав свою грошову премію на підтримку Збройних Сил України

Математичний геній із Норвегії Скомантас Урбонас вразив благородним вчинком. Здобувши перемогу на національній олімпіаді, він вирішив не витрачати призові кошти на себе, а передати їх на підтримку українського народу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється що Скомантас став тріумфатором престижного національного змагання з математики в Норвегії. За видатні знання та перше місце хлопець отримав грошову винагороду в розмірі 15 тис. норвезьких крон (приблизно €1 330 або понад 55 тис. грн).

«Усі ці кошти він вирішив спрямувати на допомогу українським Силам оборони та системі охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Подарунок прийняв посол України в Норвегії Олексій Гавриш. Він подякував переможцю олімпіади за небайдужість і чітку громадянську позицію. 

У закордонному відомстві України зазначили, що такий крок є прикладом солідарності та підтримки українського народу у складний період. 

«Я завжди згадую фразу, що зло може перемогти тільки тоді, коли хороші люди нічого не роблять. Тож я відчував, що моє досягнення буде мати більше значення, якщо воно посприяє перемозі України», – зазначив Скомантас Урбонас. 

Нагадаємо, волонтер та радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко заявив, що донати на підтримку української армії зменшилися на 15%. За його словами, головними причинами стали складна економічна ситуація та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. 

Теги: Норвегія ЗСУ гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua