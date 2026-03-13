Привласнив донати на ЗСУ: на Хмельниччині керівник благодійного фонду отримав підозру

Поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду. За даними слідства, він привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Фігурант зібрав 700 тис. грн на окремий банківський рахунок для придбання автівок. У подальшому чоловік під цим же приводом переконав ще двох військових передати йому 400 тис. грн. Отримані у такий спосіб кошти зловмисник витратив на власні потреби. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Хмельницького районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Хмельницького викрили керівника одного з благодійних фондів, який використав для власного збагачення отримані від благодійників донати на ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Оперативники кіберполіції встановили, що у 2024 році фігурант відкрив рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. Отримані у такий спосіб 700 тис. грн чоловік привласнив та обернув на свою користь.

«У подальшому зловмисник переконав двох знайомих військовослужбовців передати йому 400 тис. гривень для купівлі автомобіля. Однак транспортний засіб, необхідний потерпілим для виконання бойових і логістичних завдань, вони так і не отримали», – зазначають поліцейські.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 201-2 (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До слова, у Києві судитимуть двох аферистів, які створили низку фейкових акаунтів й від імені українського воїна збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення.