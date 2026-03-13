Привласнив донати на ЗСУ: на Хмельниччині керівник благодійного фонду отримав підозру

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
фото: Національна поліція України

Поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду. За даними слідства, він привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Фігурант зібрав 700 тис. грн на окремий банківський рахунок для придбання автівок. У подальшому чоловік під цим же приводом переконав ще двох військових передати йому 400 тис. грн. Отримані у такий спосіб кошти зловмисник витратив на власні потреби. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Хмельницького районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Хмельницького викрили керівника одного з благодійних фондів, який використав для власного збагачення отримані від благодійників донати на ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Оперативники кіберполіції встановили, що у 2024 році фігурант відкрив рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. Отримані у такий спосіб 700 тис. грн чоловік привласнив та обернув на свою користь.

«У подальшому зловмисник переконав двох знайомих військовослужбовців передати йому 400 тис. гривень для купівлі автомобіля. Однак транспортний засіб, необхідний потерпілим для виконання бойових і логістичних завдань, вони так і не отримали», – зазначають поліцейські.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 201-2 (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До слова, у Києві судитимуть двох аферистів, які створили низку фейкових акаунтів й від імені українського воїна збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення.

Читайте також

Момент затримання чоловіка, який напав на охоронця ТЦ
Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції
15 лютого, 22:35
Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем
Затримано футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК
18 лютого, 10:38
Пролунав вибух у одному з райвідділків поліції Дніпра
У Дніпрі стався вибух у відділку поліції
23 лютого, 21:35
Нацполіція зробила заяву про смерть Брехта
Загибель ексочільника «Укренерго» Брехта: поліція відкрила кримінальне провадження
26 лютого, 17:57
СБУ викрила підлітка, завербованого ГРУ РФ
СБУ затримала 16-річного агента РФ, який готував теракт у Харкові
2 березня, 12:56
Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення походження вилучених коштів та всіх обставин злочину
Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
3 березня, 06:46
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП
На Вінниччині зіткнулися автомобіль і вантажівка: є загиблий (фото)
4 березня, 10:39
За даним фактом відкрито кримінальне провадження
Нічна стрілянина у Хмельницькому: нетверезий чоловік випустив 90 куль із балкона багатоповерхівки
8 березня, 14:05
Директорка БФ «Госпітальєри» Юлія Шевчук (на фото у центрі) розповіла прибутки медбату
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
10 березня, 16:34

Кримінал

Привласнив донати на ЗСУ: на Хмельниччині керівник благодійного фонду отримав підозру
Привласнив донати на ЗСУ: на Хмельниччині керівник благодійного фонду отримав підозру
Скандал у ТЦК: підполковник вимагав у бізнесу два авто
Скандал у ТЦК: підполковник вимагав у бізнесу два авто
На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса
Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу
Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
