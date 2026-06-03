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Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США
Адміністрація президента називає масові депортації виконанням передвиборчої обіцянки
фото ілюстративне
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Економісти попереджають: депортації вдарять по ринку праці і знизять продуктивність США до 2052 року

З моменту повернення Дональда Трампа до влади у січні 2025 року США депортували понад 900 тисяч нелегальних мігрантів. Водночас економісти застерігають: масове виселення вже позначається на ринку праці й загрожує знизити продуктивність американської економіки на десятиліття вперед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Breitbart та Axios.

Рекордний темп депортацій

«З 20 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки вислало з США понад 900 тисяч осіб», – заявив в. о. директора Служби імміграційного та митного контролю (ICE) Девід Вентурелла у коментарі Breitbart. За його словами, відомство щодня шукає нові способи збільшити кількість депортацій.

Вентурелла очолив ICE лише 1 червня 2026 року – після відставки попереднього керівника Тодда Лайонса. За час президентства Трампа агентство значно розширило штат і збільшило кількість місць у центрах утримання мігрантів. Конгрес виділив ICE 75 млрд доларів на виконання програми масових депортацій.

Ринок праці вже реагує

Різке скорочення міграції стає одним із найгостріших уповільнень зростання населення США за останні десятиліття – і ринок праці це вже відчуває. Аналітики Федеральної резервної системи встановили: через сповільнення міграції кількість нових робочих місць, необхідних для стабільного рівня безробіття, впала майже до нуля. Це означає, що навіть мінімальний приріст зайнятості більше не свідчить про здоровий ринок праці.

Бюджетне управління Конгресу прогнозує, що зростання робочої сили протягом наступного десятиліття буде вдвічі повільнішим, ніж у 2025 році, –саме через обмеження міграції.

Демографічне відлуння на десятиліття

Дослідники Єльського бюджетного лабораторії підрахували: навіть тимчасове сповільнення міграції може залишити США з 4,6 млн менше людей працездатного віку вже до 2033 року. І цей розрив зберігатиметься десятиліттями.

Продуктивність економіки може знизитися на 0,25–0,44% до 2052 року – залежно від масштабів скорочення міграції. Причина – менше підприємців, які відкривають нові бізнеси і народжують дітей, котрі також ставали б підприємцями.

«Менше мігрантів сьогодні – це демографічне відлуння на десятиліття: стійко менше підприємців і менш динамічна економіка», – каже економіст Єльського університету Абхі Гупта.

Що кажуть у ФРС

Аналітики Федерального резерву обережні у висновках: повільне зростання населення саме по собі не робить ринок праці вразливішим до криз. Утім вони визнають – нинішній демографічний зсув, спровокований міграційною політикою, «має обмежені паралелі в інших розвинених країнах» і може розгортатися швидше, ніж будь-які попередні подібні процеси.

Нагадаємо, «Главком» писав, що адміністрація Трампа розіслала українцям накази покинути США. Раніше «Главком» повідомляв, що США призупинили в'їзд мігрантів, зокрема з України.

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Теги: США економіка ринок безробіття депортація населення

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