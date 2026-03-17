Наталія Порощук
Різке падіння донатів на армію. Стерненко назвав винних
Волонтер зазначив, що основною причиною падіння донатів від фізичних осіб є збіднішання людей через складну економічну ситуацію
Волонтер та радник міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті Сергій Стерненко заявив, що донати на підтримку української армії зменшилися на 15%. За його словами, головними причинами стали складна економічна ситуація та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис волонтера у Facebook.

«Основна причина – російські терористичні атаки на українську енергетику та бізнес. Людям було вкрай важко цієї зими, і це відобразилося на донатах. Бізнес теж не дуже охочий допомагати, йому нині дуже тяжко. Ще одна причина – постійні атаки на волонтерів та фонди, які не дають ефекту «тут і зараз», але відіграють значення у середньостроковій перспективі. Частково ці атаки здійснюють росіяни через свої мережі. Частково ними займаються окремі народні депутати», – наголосив волонтер.

Волонтер повторив, що основною причиною падіння донатів від фізичних осіб є збідніння людей через складну економічну ситуацію.

«Прикро, що разом із росіянами і деякі українці зичать українській армії не отримувати вкрай необхідну допомогу. Але ми все одно будемо робити, що мусимо. Даватимемо війську більше дронів. Будемо знаходити та масштабувати нові типи FPV, щоб український солдат отримав перевагу», – наголосив Стерненко.

Нагадаємо, волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА на фронті. За словами глави оборонного відомства, досвід Стерненка допоможе підвищити ефективність безпілотних підрозділів.

