Нові атаки талібів в Афганістані: загинули десятки людей

Бойовики радикального руху «Талібан» здійснили в Афганістані цілу серію нападів

В Афганістані в результаті серії нападів загинули щонайменше 30 осіб. Радикальний ісламський рух «Талібан» поки взяв на себе відповідальність за три з чотирьох скоєних нападів - в Кабулі, в провінціях Фарах і Гільменд. У Кабулі вранці в суботу, 24 лютого, терорист-смертник підірвав себе біля штабу НАТО. В результаті загинули не менше



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Поліція

Бойовики радикального руху «Талібан» здійснили в Афганістані цілу серію нападів

В Афганістані в результаті серії нападів загинули щонайменше 30 осіб. Радикальний ісламський рух «Талібан» поки взяв на себе відповідальність за три з чотирьох скоєних нападів - в Кабулі, в провінціях Фарах і Гільменд.

У Кабулі вранці в суботу, 24 лютого, терорист-смертник підірвав себе біля штабу НАТО. В результаті загинули не менше двох осіб, ще сім - поранені. За словами влади, жертвами є як силовики, так і цивільні особи.

У провінції Фарах в ніч на 24 лютого великий загін талібів атакував невелику армійську базу в окрузі Бала Булок. В результаті багатогодинного бою загинули не менше 25 солдатів, повідомив представник місцевої влади. За його словами, контроль армії над базою відновлений, проте таліби забрали з собою багато зброї. Фарах належить до числа провінцій, де таліби проявляють особливо велику активність.

В адміністративному центрі провінції Гільменд - в місті Лашкар Гах вранці в суботу вибухнув замінований автомобіль у дворі відділу афганської спецслужби NDS. В результаті загинула як мінімум одна людина, ще 16 були поранені. Афганські ЗМІ виклали фотографії, на яких видно спустошений вибухом внутрішній двір будівлі і що обрушилися стіни.

В результаті нападу ще на одну армійську базу в Гильменді загинули не менше двох афганських солдатів.

Нагадаємо, міністерство оборони Афганістану заявило про початок створення нових міліцейських підрозділів чисельністю 36 тисяч людей.