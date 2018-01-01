В Афганістані з’явиться міліція для земель звільнених від Талібану

Підрозділи будуть спрямовані на попередження повернення Талібану на звільнені території

Міністерство оборони Афганістану заявило про початок створення нових міліцейських підрозділів чисельністю 36 тисяч людей. Про це повідомляє видання Голос Америки. Головним їх призначенням буде підтримання порядку на територіях, які були нещодавно звільнені з-під контролю Талібану. На сьогодні цей рух контролює або конкурує із урядом за 44%



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Підрозділи будуть спрямовані на попередження повернення Талібану на звільнені території

Міністерство оборони Афганістану заявило про початок створення нових міліцейських підрозділів чисельністю 36 тисяч людей. Про це повідомляє видання Голос Америки.

Головним їх призначенням буде підтримання порядку на територіях, які були нещодавно звільнені з-під контролю Талібану. На сьогодні цей рух контролює або конкурує із урядом за 44% території країни.

Офіційний Кабул пішов на цей крок, не зважаючи на критичне ставлення до національної поліції, яка фінансується США і звинувачується в численних порушеннях прав людини.

Речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі заявив про те, що до формування нових загонів міліції буде залучено до 7,5 тисяч офіцерів Національної армії Афганістану. Решту 28,5 тисяч осіб забезпечать шляхом рекрутування. Командувати цими підрозділами буде напряму Міністерство оборони країни.

Основою претензією правозахисних організацій є неясність щодо механізму ефективного контролю уряду країни над новими парамілітарними підрозділами, що тим самим мало б попередити зловживання повноваженнями.