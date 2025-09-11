Головна Світ Соціум
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Хто відмовиться здавати біометрію – отримає відмову у вʼїзді
фото з відкритих джерел

Тепер замість штампів у паспорті запроваджується цифрова реєстрація, хто відмовиться здавати біометрію — у ЄС не потрапить

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців. Водії та пасажири зобовʼязані будуть виходити з машини для перевірки та здачі біометричних даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Посольство України у Польщі.

Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України, йдеться у повідомленні.

Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті запроваджується цифрова реєстрація. Збираються такі дані: фото обличчя, відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років), дані закордонного паспорта, дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Як це працюватиме на практиці:

  •  Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.
  • Залізничні подорожі – процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.
  • Відмова надати біометричні дані = законна підстава для відмови у в’їзді.

Нововведення запроваджують для ефективнішого контролю дотримання правил перебування в ЄС, для запобігання використанню підроблених документів та щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.

Раніше «Главком» повідомляв про країни із найбільшою погодинною оплатою, де у ЄС працювати найвигідніше. Лідерами з погодинної зарплати стали три країни – Люксембург, Бельгія та Данія.

Євростат щорічно публікує звіти, з яких видно, якою є погодинна заробітна плата в Європі. У 2024-му році лідерами стали три країни – Люксембург, Бельгія та Данія, пише «Главком». Якщо працювати в країні, яка посідає друге місце у світі за ВВП на душу населення, можна отримати 55,2 євро на годину. Тим, хто обере Скандинавію, доведеться працювати за 50,1 євро на годину.

Згідно із даними Євростату, найвищі зарплати в Євросоюзі – в секторі бізнес-економіки. Відповідно, обіймаючи посаду менеджера, маркетолога, бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика та інших з економічної сфери, можна заробляти 34,2 євро на годину. Для Єврозони результати інші – тут найвищі зарплати в промисловій галузі, де людям платять по 39,8 євро на годину.

