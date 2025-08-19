Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну

У Польщі нині мешкає 992,5 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту

У червні 2025 року Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців серед країн Європейського Союзу. За даними аналітичного центру Gremi Personal, упродовж місяця до країни прибуло 5600 осіб. Загалом у Польщі нині мешкає 992,5 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту, що становить 23% від усіх українців у ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Згідно зі статистикою, Польща поступається лише Німеччині, де офіційно проживає близько 1,2 млн українців. Усього в Європейському Союзі перебуває понад 4,3 млн людей з України, яким надано цей статус. Аналітики зазначають, що зростання кількості біженців у Польщі цьогоріч відбувається повільніше, ніж у 2024 році, однак країна залишається одним із ключових напрямків для українців.

За словами директора аналітичного центру Gremi Personal Юрія Григоренка, рішення Європейської ради продовжити тимчасовий захист до березня 2027 року надає українцям більше впевненості щодо майбутнього. Це дозволяє їм планувати навчання, роботу та інтеграцію у місцеві громади. Водночас експерти відзначають, що нинішні хвилі міграції все частіше зумовлені економічними причинами, хоча фактор безпеки також залишається визначальним.

Демографічна структура біженців змінюється. Якщо на початку війни більшість становили жінки та діти, то тепер зростає частка чоловіків, зокрема тих, хто має право виїзду з України – багатодітних батьків, людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Частка дітей серед біженців перевищує 31%, що, на думку аналітиків, може вплинути на рішення сімей щодо повернення після війни.

За оцінками експертів, нині у Польщі проживає від 2,5 до 2,8 млн іммігрантів, з яких близько трьох чвертей становлять українці. Це від 6,6 до 7,5% населення країни. За прогнозами Інституту WEI, кількість іммігрантів у Польщі може сягнути 4 мільйонів, що підтверджує тенденцію до стабільного зростання української громади.

