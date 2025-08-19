Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
Українці обирають для життя Польщу
фото: depositphotos.com

У Польщі нині мешкає 992,5 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту

У червні 2025 року Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців серед країн Європейського Союзу. За даними аналітичного центру Gremi Personal, упродовж місяця до країни прибуло 5600 осіб. Загалом у Польщі нині мешкає 992,5 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту, що становить 23% від усіх українців у ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Згідно зі статистикою, Польща поступається лише Німеччині, де офіційно проживає близько 1,2 млн українців. Усього в Європейському Союзі перебуває понад 4,3 млн людей з України, яким надано цей статус. Аналітики зазначають, що зростання кількості біженців у Польщі цьогоріч відбувається повільніше, ніж у 2024 році, однак країна залишається одним із ключових напрямків для українців.

За словами директора аналітичного центру Gremi Personal Юрія Григоренка, рішення Європейської ради продовжити тимчасовий захист до березня 2027 року надає українцям більше впевненості щодо майбутнього. Це дозволяє їм планувати навчання, роботу та інтеграцію у місцеві громади. Водночас експерти відзначають, що нинішні хвилі міграції все частіше зумовлені економічними причинами, хоча фактор безпеки також залишається визначальним.

Демографічна структура біженців змінюється. Якщо на початку війни більшість становили жінки та діти, то тепер зростає частка чоловіків, зокрема тих, хто має право виїзду з України – багатодітних батьків, людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Частка дітей серед біженців перевищує 31%, що, на думку аналітиків, може вплинути на рішення сімей щодо повернення після війни.

За оцінками експертів, нині у Польщі проживає від 2,5 до 2,8 млн іммігрантів, з яких близько трьох чвертей становлять українці. Це від 6,6 до 7,5% населення країни. За прогнозами Інституту WEI, кількість іммігрантів у Польщі може сягнути 4 мільйонів, що підтверджує тенденцію до стабільного зростання української громади.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців.

Читайте також:

Теги: біженці українці Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вулична виставка «Наш спадок», присвячена спадщині України від Русі
Виставка Інституту національної пам’яті на Хрещатику: що з нею не так?
2 серпня, 11:00
Офіцеру Владиславу Леусенку назавжди 25
Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка
22 липня, 09:00
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
24 липня, 16:37
Робочі дні на фермі тривали по 13-15 годин
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
30 липня, 18:36
Закон передбачає, що Україна визнає депортації, як незаконні та злочинні акти
Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі
29 липня, 11:52
У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
4 серпня, 09:00
Волошин брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
8 серпня, 09:00
У 2024 році Давид Ярина став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо 19-річного Давида Ярину
14 серпня, 09:00
В Україні збільшився попит на овочі
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
16 серпня, 08:15

Соціум

Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників
Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
15K
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3233
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
3207
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
2464
Країни Африки вимагають змінити карту світу

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua