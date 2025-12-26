Головна Світ Соціум
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі офіційні російські джерела не поспішають деталізувати подію

Напередодні Різдва, 24 грудня, у місті Уссурійськ Приморського краю РФ пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління. Про це повідомляє обізнаний співрозмовник у ГУР, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

За даними видання, російські військові з 80-ї бригади управління ЗС РФ брали активну участь в агресивній війні проти України. Відомі факти здійснення ними воєнних злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.

Наразі офіційні російські джерела не поспішають деталізувати подію. Натомість у повідомленнях російських ЗМІ йдеться про нібито «хлопок зварювального апарата». При цьому очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.

До слова, російські правоохоронні органи розслідують вибух на Єлецькій вулиці в Москві, в результаті якого було ліквідовано поліцейських, котрі катували українських військовополонених. Головним підозрюваним є 24-річний Павло Голубенко – уродженець селища Каменка Івановської області. Повідомляється, що підривник загинув на місці події. 



