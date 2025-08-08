Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше

У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно

Лідерами з погодинної зарплати стали три країни – Люксембург, Бельгія та Данія

Євростат щорічно публікує звіти, з яких видно, якою є погодинна заробітна плата в Європі. У 2024-му році лідерами стали три країни – Люксембург, Бельгія та Данія, пише «Главком». Якщо працювати в країні, яка посідає друге місце у світі за ВВП на душу населення, можна отримати 55,2 євро на годину. Тим, хто обере Скандинавію, доведеться працювати за 50,1 євро на годину.

Згідно із даними Євростату, найвищі зарплати в Євросоюзі – в секторі бізнес-економіки. Відповідно, обіймаючи посаду менеджера, маркетолога, бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика та інших з економічної сфери, можна заробляти 34,2 євро на годину. Для Єврозони результати інші – тут найвищі зарплати в промисловій галузі, де людям платять по 39,8 євро на годину.

Євростат також повідомив про найменш щедрі до працівників держави. Євростат, орієнтуючись на дані 2024 року, до таких відносить Угорщину, де платять 14,1 євро на годину, Румунію із зарплатою 12,6 євро на годину і Болгарію, де людина отримає лише 10,6 євро на годину.

Що стосується галузі працевлаштування, то тут результати показують, що найменше отримують люди, які працюють у будівельному сегменті. Це можуть бути й будівельники, які працюють руками, і менеджери, і, навіть, архітектори.

Проте, порівняно з економічним сектором, у Євросоюзі вони все одно отримують менше грошей – у середньому, 30 євро на годину, а в Єврозоні – 33,4 євро.

Нагадаємо, середня тривалість трудового життя у 2024 році в Євросоюзі становила 37,2 роки, з певними відмінностями у різних країнах.Найнижча тривалість трудового життя зафіксована в Румунії (32,7), Італії (32,8) та Хорватії, Греції та Болгарії (по 34,8).