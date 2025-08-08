Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
фото із відкритих джерел

Лідерами з погодинної зарплати стали три країни – Люксембург, Бельгія та Данія

Євростат щорічно публікує звіти, з яких видно, якою є погодинна заробітна плата в Європі. У 2024-му році лідерами стали три країни – Люксембург, Бельгія та Данія, пише «Главком». Якщо працювати в країні, яка посідає друге місце у світі за ВВП на душу населення, можна отримати 55,2 євро на годину. Тим, хто обере Скандинавію, доведеться працювати за 50,1 євро на годину.

Згідно із даними Євростату, найвищі зарплати в Євросоюзі – в секторі бізнес-економіки. Відповідно, обіймаючи посаду менеджера, маркетолога, бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика та інших з економічної сфери, можна заробляти 34,2 євро на годину. Для Єврозони результати інші – тут найвищі зарплати в промисловій галузі, де людям платять по 39,8 євро на годину.

Євростат також повідомив про найменш щедрі до працівників держави. Євростат, орієнтуючись на дані 2024 року, до таких відносить Угорщину, де платять 14,1 євро на годину, Румунію із зарплатою 12,6 євро на годину і Болгарію, де людина отримає лише 10,6 євро на годину.

Що стосується галузі працевлаштування, то тут результати показують, що найменше отримують люди, які працюють у будівельному сегменті. Це можуть бути й будівельники, які працюють руками, і менеджери, і, навіть, архітектори.

Проте, порівняно з економічним сектором, у Євросоюзі вони все одно отримують менше грошей – у середньому, 30 євро на годину, а в Єврозоні – 33,4 євро.

Нагадаємо, середня тривалість трудового життя у 2024 році в Євросоюзі становила 37,2 роки, з певними відмінностями у різних країнах.Найнижча тривалість трудового життя зафіксована в Румунії (32,7), Італії (32,8) та Хорватії, Греції та Болгарії (по 34,8).

Читайте також:

Теги: зарплата бізнес Бельгія Данія кордон населення Люксембург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За підсумками 2025 року НБУ очікує зниження інфляції до 8,7%, що вбачається малоймовірним
Цінові парадокси: чому інфляція не вписується в правила
11 липня, 09:20
Промисловці закликали Верховну Раду відхилити низку поправок до Податкового кодексу
Промисловці закликали Верховну Раду відхилити низку поправок до Податкового кодексу
10 липня, 14:21
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони провів перше засідання
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу
21 липня, 20:30
Закон запроваджує державну реєстрацію права вимоги
Зеленський підписав закон щодо факторингу в Україні: що змінилося
27 липня, 17:44
Найбільше компаній було зареєстровано українцями у Польщі у 2022 році
Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній
21 липня, 09:46
Річка Рось у Богуславі
На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
22 липня, 08:50
«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу
Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація
28 липня, 18:34
Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
В якій країні Європи громадяни розбагатіли найбільше: несподівані дані
30 липня, 03:23
Польща дає багато варіантів для отримання нового фаху
Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
1 серпня, 09:37

Економіка

Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
Російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens: деталі від Reuters
Російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens: деталі від Reuters
Кремль вдає економічну міць, але аналіз ISW показав протилежне
Кремль вдає економічну міць, але аналіз ISW показав протилежне
Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
33K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
4174
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
3018
Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua