Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Садовенко закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище
фото: kommersant

Садовенко народився 11 вересня 1969 у Житомирі

Ексзаступник глави Міноборони РФ, генерал-полковник Юрій Садовенко помер у Москві на 57-му році життя. Колишній військовий помер напередодні, 25 грудня, від хвороби серця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Садовенко закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, чотири роки служив в армії, потім перейшов до МНС, де став помічником Сергія Шойгу, який очолював це відомство, потім керував його апаратом, а у 2007 році на тій же посаді перейшов разом зі своїм начальником до адміністрації Московської області.

На початку 2013 року – через два місяці після призначення Шойгу главою Міноборони – в те саме відомство був призначений і Садовенко, ставши начальником апарату міністра. ЗМІ називали його одним із найближчих соратників Шойгу.

Медіа згадували Садовенка у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи іншого заступника Шойгу – генерала Тимура Іванова. З'ясувалося, що він жив з телеведучою Марією Китаєвою, яка також була радницею міністра оборони. У 2020 році в рамках журналістського розслідування були опубліковані відомості про те, що до цього Китаєва була одружена з Садовенком: у них збіглися багато ключових даних у деклараціях за період з 2014 по 2018 роки. У 2016 і 2018 роках вона повідомляла в соцмережах про народження дочки і сина, які, судячи з фото і підписів до них, мали по батькові «Юріївна» і «Юрійович».

Зауважимо, що Садовенко народився 11 вересня 1969 у Житомирі.

До слова, раніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про нібито успішне запобігання спробі замаху на Сергія Шойгу, який раніше обіймав посаду міністра оборони, а зараз є секретарем Ради безпеки РФ. 

Теги: росія Сергій Шойгу смерть

