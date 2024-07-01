Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря

Цьогоріч Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі

Ініціатива спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря

Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря в результаті війни.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі 11 січня цього року. Уряд Болгарії наголошував, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря має допомогти поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.

Росія та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів.

Минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як розвалилася угода про безпечний коридор, підтримана Росією, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Це успішно стимулювало експорт і допомогло економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим.

Україна експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту Південний з моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року, повідомило минулого тижня Міністерство інфраструктури України.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО. Проте їхні судноплавні сили управляються за межами НАТО, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі та підписали меморандум. Цей крок був спрямований на підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєвоважливого експорту українського зерна.

Раніше повідомлялося, що група кораблів військово-морських сил Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.