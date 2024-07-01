Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря
Цьогоріч Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Ініціатива спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря

Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря в результаті війни.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі 11 січня цього року. Уряд Болгарії наголошував, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря має допомогти поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.

Росія та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. 

Минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як розвалилася угода про безпечний коридор, підтримана Росією, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Це успішно стимулювало експорт і допомогло економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим.

Україна експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту Південний з моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року, повідомило минулого тижня Міністерство інфраструктури України.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО. Проте їхні судноплавні сили управляються за межами НАТО, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі та підписали меморандум. Цей крок був спрямований на підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєвоважливого експорту українського зерна.

Раніше повідомлялося, що група кораблів військово-морських сил Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Читайте також: Яка частина території України забруднена мінами? Конгрес США оприлюднив цифру
Теги: розмінування Чорне море Туреччина Болгарія Румунія міни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лісові пожежі у Туреччині швидко поширюються лісом через вплив вітру
Потужні лісові пожежі охопили кілька регіонів Туреччини (фото, відео)
Сьогодні, 11:23
ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин» у жовтні 2023 року
Знищення російських кораблів у Криму: The Wall Street Journal розкрила деталі роботи СБУ
24 червня, 09:37
Вже на 73-й секунді Бельгія відкрила рахунок у матчі
Євро-2024: Бельгія обіграла Румунію, створивши інтригу в групі України
23 червня, 00:50
У Румунії було шість інцидентів з російськими дронами після обстрілів портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї
Румунія заявила про шість інцидентів з російськими БпЛА на її території
22 червня, 00:57
Крок до членства України в НАТО: повний текст угоди між Києвом і Вашингтоном
Крок до членства України в НАТО: повний текст угоди між Києвом і Вашингтоном
13 червня, 23:33
Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря морпіхи ЗСУ врятували цивільного
Морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море (фото)
13 червня, 11:12
Російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в Новоросійську
Військові повідомили, де окупанти ховають підводні човни
13 червня, 09:44
Ті, хто знав Сергія, пам’ятатимуть його як надійного друга і позитивну, світлу, безстрашну людину
Загинув під час розмінування Херсонщини. Згадаймо Сергія Курінного
11 червня, 09:01
Росіяни не можуть оплатити собі путівки до Туреччини
Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам
5 червня, 10:02

Політика

Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря
Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря
«Байдена замінити неможливо». Експосол США пояснив, в який глухий кут потрапили демократи
«Байдена замінити неможливо». Експосол США пояснив, в який глухий кут потрапили демократи
«Нова залізна завіса»: низка країн взялись за зміцнення кордонів неподалік Росії
«Нова залізна завіса»: низка країн взялись за зміцнення кордонів неподалік Росії
Заміна Джо Байдена на президентських перегонах може розколоти демократів
Заміна Джо Байдена на президентських перегонах може розколоти демократів
США переводять європейські бази в бойову готовність через загрозу терактів
США переводять європейські бази в бойову готовність через загрозу терактів
Британія не готова до збройного конфлікту будь-якого масштабу – FT
Британія не готова до збройного конфлікту будь-якого масштабу – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
5792
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
4980
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4353
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
3640
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua