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НАТО відчуває небезпеку замінування росіянами Північного моря –Times

Ірина Озтурк
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НАТО відчуває небезпеку замінування росіянами Північного моря –Times
Замінування стає проблемою для НАТО
Колаж 24 Каналу

Times: НАТО побоюється, що Росія замінувала інфраструктуру у Північному морі

Керівництво НАТО має «серйозні підозри», що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру в Північному морі. Про це пише The Sunday Times. Побоювання Альянсу ґрунтуються на розвідувальних даних компаній, що працюють на ключових нафтових та газових бурових установках, а також використовують трубопроводи та телекомунікаційні кабелі.

Згідно з публікацією, з січня по травень 2024 року щонайменше п'ять російських траулерів почали поводитися «незвичайно». Так, вони почали уповільнювати хід, проходячи над ключовими кабелями на дні Північного моря, а також над нафто- та газопроводами у водах Британії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії. На думку журналістів, це може бути ознакою «розвідувальних та диверсійних операцій» Москви.

Вважається, що вони зробили це в рамках стеження та диверсійних операцій Кремля. Як океанографічним дослідницьким суднам, так і рибальським човнам доручено скласти карту чи навіть, можливо, розмістити вибухівку на життєво важливій мережі кабелів і трубопроводів.

Основними цілями, особливо після вторгнення в Україну, були електричні та телекомунікаційні кабелі, а також нафто- та газопроводи. «Сьогодні шпигунство важче виявити.Якщо в минулому в основному використовувалися дослідницькі чи військові кораблі, тепер ми частіше бачимо невійськові кораблі», –  прокоментував Томас Де Шпіґелер із підрозділу морської безпеки Бельгії. 

Офіційні особи НАТО висловили «серйозні підозри», що  країна-агресор дійсно мінувала підводну інфраструктуру на основі розвідувальних даних компаній, які керують нафтогазовими вишками, трубопроводами, електричними роз’ємами та телекомунікаційними кабелями.

Реальна загроза з боку Росії 

За даними бельгійських служб безпеки, не було знайдено жодних доказів пошкодження кабелів у водах Бельгії чи Нідерландів, але секртні докази саботажу проти Великої Британії були знайдені. «На початку повномасштабної війни в Україні на британському кабелі знайшли вибухівку», –  сказав Де Шпігелере.

Дослідження з використанням морських журналів, проведене бельгійською газетою De Tijd, показало, що понад 160 невійськових російських кораблів за останні десять років здійснили 945 підозрілих дій. З них 749 відбулися в межах 1 км від трубопроводів у Північному морі.

Ще 72 підозрілі дії відбулися навколо силових кабелів (призначений для передання електричного струму від джерела до мережі користувача – «Главком»), а решта 124 – навколо телекомунікаційних кабелів. Російські знання про те, де оголені кабелі та трубопроводи, мають вирішальне значення, якщо вони хочуть саботувати енергетичні з’єднання або підключатися до комунікаційних кабелів чи маніпулювати ними.

Росіянам потрібні човни для виконання шпигунських місій, оскільки супутникові зображення не досягають морського дна. Захист «критично важливої ​​підводної інфраструктури» став основною метою НАТО та європейських прибережних країн після саботажу газопроводу «Північний потік» у 2022 році. «Ми ніколи не думали, що ці труби та кабелі можуть бути саботовані. Ми були більш уважними до цього, – сказав Де Шпігелере.

Раніше стало відомо, що Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря в результаті війни.

Читайте також: Країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря
Теги: Туреччина Бельгія військові Болгарія Велика Британія розмінування замінування Північний потік

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