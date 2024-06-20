Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заборона УПЦ МП: Стефанчук повідомив, коли законопроєкт поставлять на голосування

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Заборона УПЦ МП: Стефанчук повідомив, коли законопроєкт поставлять на голосування
Спікер Ради заявив, що підтримав заборону УПЦ МП
фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді триває збір підписів, аби була впевненість, що за заборону УПЦ МП одразу проголосує більшість

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті відбувається збір підписів щодо закону про заборону московського патріархату. Про це повідомляє «Еспресо».

«Коли зберемо 240 підписів, законопроєкт буде внесений до залу. Мій підпис там є, скільки підписів наразі зібрали, я не знаю. Там є організатори – депутати, які займаються їхнім збором. Але думаю, як тільки ми досягнемо цифри 240, неодмінно й відразу цей законопроєкт буде внесений до українського парламенту», – сказав Стефанчук.

За його словами, підписи збирають, аби бути впевненими, що за заборону УПЦ МП одразу проголосує більшість.

«Ще раз підкреслюю: ми не маємо шансу на те, щоб не проголосувати чи щоб не вистачило голосів. Саме тому погоджувальна рада вийшла з того, що ми маємо бачити підписані 240 голосів», – додав спікер ВРУ. Стефанчук підкреслив, що лише після збору підписів цей законопроєкт буде розглянутий у Верховній Раді.

Нагадаємо, у травні на засіданні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. Про це повідомляє пресслужба політсили.

Представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви (РПЦ) і постанову про деколонізацію назв населених пунктів в Україні. Про це йдеться в спільній заяві організацій громадянського суспільства, опублікованій на сторінці руху добровольців «Простір свободи».

До слова, у церковних лавках УПЦ (МП) поширювалася проросійська література, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Руслан Стефанчук законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очолювана Філаретом єпархія пішла на співпрацю з росіянами ще у 2022 році
Ще один колаборант у рясі. Вгадайте, з якої він церкви!
3 червня, 15:35
Гетманцев пояснив, яким чином українські компанії можуть потрапити до «клубу білого бізнесу»
Бронювання за гроші: Гетманцев розповів, які підприємства отримають право
21 травня, 15:22
У першому читанні законопроєкт щодо заборони евакуації авто під час війни підтримали 234 депутати
Евакуацію автомобілів на час війни можуть заборонити: деталі нового законопроєкту
22 травня, 16:19
Стефанчук дав завдання підготувати звернення до Кабміну через футболки та спортивні костюми урядовців
Спікер Ради Стефанчук дорікнув урядовцям зовнішнім виглядом
4 червня, 16:24
Нардеп зауважив, що подібні ініціативи вже були в інших країнах і «приносили ефективність»
Податок на бездітність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
21 травня, 10:06
Нове законодавство має бути обговорено міністрами ЄС наприкінці цього місяця
Німечинна виступила проти закону ЄС про боротьбу з «іноземним впливом»
5 червня, 04:45
Міноборони заявило, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
7 червня, 17:46
Нині законопроєкт перебуває на ранніх етапах ухвалення, але у разі набуття ним чинності, дія заборони поширюватиметься на увесь контент, що транслюватиметься у Індонезії
Влада Індонезії планує заборонити журналістські розслідування: деталі законопроєкту
13 червня, 04:43
Лише українці з тимчасово окупованих Росією чи з активними бойовими діями мають отримати притулок у Швейцарії
Перед Глобальним самітом миру. Швейцарія підготувала неприємний сюрприз біженцям
13 червня, 09:32

Політика

Румунія обіцяє Україні Patriot: Зеленський відреагував
Румунія обіцяє Україні Patriot: Зеленський відреагував
Заборона УПЦ МП: Стефанчук повідомив, коли законопроєкт поставлять на голосування
Заборона УПЦ МП: Стефанчук повідомив, коли законопроєкт поставлять на голосування
Україна та Євросоюз на рік продовжили дію «транспортного безвізу»
Україна та Євросоюз на рік продовжили дію «транспортного безвізу»
Голова правового комітету Ради вимагає бронювати ще більше працівників судів
Голова правового комітету Ради вимагає бронювати ще більше працівників судів
Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ
Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про перезавантаження БЕБ
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про перезавантаження БЕБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7483
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7021
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5155
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5059
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4173
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4141
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua