Заборона УПЦ МП: Стефанчук повідомив, коли законопроєкт поставлять на голосування

У Верховній Раді триває збір підписів, аби була впевненість, що за заборону УПЦ МП одразу проголосує більшість

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті відбувається збір підписів щодо закону про заборону московського патріархату. Про це повідомляє «Еспресо».

«Коли зберемо 240 підписів, законопроєкт буде внесений до залу. Мій підпис там є, скільки підписів наразі зібрали, я не знаю. Там є організатори – депутати, які займаються їхнім збором. Але думаю, як тільки ми досягнемо цифри 240, неодмінно й відразу цей законопроєкт буде внесений до українського парламенту», – сказав Стефанчук.

За його словами, підписи збирають, аби бути впевненими, що за заборону УПЦ МП одразу проголосує більшість.

«Ще раз підкреслюю: ми не маємо шансу на те, щоб не проголосувати чи щоб не вистачило голосів. Саме тому погоджувальна рада вийшла з того, що ми маємо бачити підписані 240 голосів», – додав спікер ВРУ. Стефанчук підкреслив, що лише після збору підписів цей законопроєкт буде розглянутий у Верховній Раді.

Нагадаємо, у травні на засіданні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. Про це повідомляє пресслужба політсили.

Представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви (РПЦ) і постанову про деколонізацію назв населених пунктів в Україні. Про це йдеться в спільній заяві організацій громадянського суспільства, опублікованій на сторінці руху добровольців «Простір свободи».

До слова, у церковних лавках УПЦ (МП) поширювалася проросійська література, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.