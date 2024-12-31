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Новий рік настав. 2025 вже зустріли жителі острова Кірибаті (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Новий рік настав. 2025 вже зустріли жителі острова Кірибаті (відео)
Острів розташований у часовому поясі UTC+14
скрін із відео

Найпершими зустріли Новий рік мешканці Кірибаті о 12:00 за київським часом

Жителі острова Кірибаті, що в Новій Зеландії вже зустріли новий 2025 рік. Це сталось о 12:00 за київським часом.

Острів розташований у часовому поясі UTC+14. Це означає, що коли в Україні проб’є 12 година ночі, на Острові Різдва вже буде полудень 1 січня.

Після Кірибаті естафета святкувань переходить до островів Тонга, Самоа та Токелау, а згодом накриває Нову Зеландію, Австралію, Японію та Південну Корею.

Таким чином Україна зустрічає Новий рік через 12 годин після перших святкувань у Кірибаті. Через годину після України Новий рік настає у більшості країн Європи, зокрема Польщі, Франції та Німеччині. У Великій Британії та Португалії різниця часу з Україною становить дві години. У США Новий рік настає через сім годин після України у Нью-Йорку, а ще через три у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Останніми 2024 рік покине острови Бейкер і Гауленд, які підпадають під часовий пояс UTC–12. Хоча ці території безлюдні, саме вони закінчують рік.

 

Теги: Нова Зеландія Україна естафета часовий пояс

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