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    У світі

    Один з босів італійської мафії втік з в'язниці

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    Італійський мафіозі Рокко Морабіто - Один з босів італійської мафії втік з в'язниці
    Італійський мафіозі Рокко Морабіто

    Мафіозі в найближчі місяці мав бути екстрадований з Уругваю до Італії

    Італійський мафіозі Рокко Морабіто, один з босів калабрійської мафії Ндрангета, втік з уругвайської в'язниці.

    Про це повідомило в понеділок, 24 червня, МВС південноамериканської республіки.

     Разом з Морабіто з в'язниці втекли ще троє злочинців. За даними міністерства, вони змогли покинути пенітенціарну установу через дах, з якого вони потім пробралися у квартиру в сусідньому будинку.

     Господиня квартири знаходилася в цей момент вдома. Злочинці вкрали у неї гроші, але не завдали їй ушкоджень. Поліція Уругваю веде пошук зловмисників, які також оголошені в міжнародний розшук.

     Як зазначили у МВС, Морабіто в найближчі місяці мав бути екстрадований до Італії за запитом влади європейської країни. Його звинувачують у торгівлі наркотиками.

     Морабіто був затриманий в Уругваї у вересні 2017 року. На батьківщині він входив до списку найбільш розшукуваних злочинців.

    Нагадаємо, навесні поліція Неаполя заарештувала одного з найнебезпечніших злочинців, главу мафіозної організації Марко Ді Лауро.

    Джерело: Кореспондент.net

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