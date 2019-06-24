Один з босів італійської мафії втік з в'язниці



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Італійський мафіозі Рокко Морабіто

Мафіозі в найближчі місяці мав бути екстрадований з Уругваю до Італії

Італійський мафіозі Рокко Морабіто, один з босів калабрійської мафії Ндрангета, втік з уругвайської в'язниці.

Про це повідомило в понеділок, 24 червня, МВС південноамериканської республіки.

Разом з Морабіто з в'язниці втекли ще троє злочинців. За даними міністерства, вони змогли покинути пенітенціарну установу через дах, з якого вони потім пробралися у квартиру в сусідньому будинку.

Господиня квартири знаходилася в цей момент вдома. Злочинці вкрали у неї гроші, але не завдали їй ушкоджень. Поліція Уругваю веде пошук зловмисників, які також оголошені в міжнародний розшук.

Як зазначили у МВС, Морабіто в найближчі місяці мав бути екстрадований до Італії за запитом влади європейської країни. Його звинувачують у торгівлі наркотиками.

Морабіто був затриманий в Уругваї у вересні 2017 року. На батьківщині він входив до списку найбільш розшукуваних злочинців.

Нагадаємо, навесні поліція Неаполя заарештувала одного з найнебезпечніших злочинців, главу мафіозної організації Марко Ді Лауро.

Джерело: Кореспондент.net